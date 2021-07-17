В ОАЭ нашли уникальный клад возрастом 2300 лет 17.07.2021, 10:24

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На некоторых монетах можно увидеть изображения полководца Александра Македонского и греческого бога Зевса.

Специалисты Управления археологии Шарджи обнаружили 409 ценных монет, которые на протяжении столетий хранились в тяжелом глиняном кувшине, сообщает «Вокруг Света. Украина».

По словам Сабаха Абуда Джасима, генерального директора Управления археологии Шарджи, когда исследователи нашли этот девятикилограммовый сосуд, у них сразу возникло подозрение, что внутри находятся редкие артефакты.

Когда кувшин аккуратно открыли в лаборатории управления, то увидели, что он доверху заполнен серебряными монетами.

Они датируются III веком до нашей эры. Археологи считают, что монеты были отчеканены и распространены в этом районе.

Среди найденных монет встречаются уникальные по дизайну. Но большинство из них вполне традиционны для своего времени.

На некоторых монетах можно увидеть изображения полководца Александра Македонского и греческого бога Зевса.

Когда-то поселение Млейха было важным центром коммерции на Аравийском полуострове.

После того, как в 1990 году в песках Млейхи впервые нашли множество древних артефактов, городок обрел славу центра археологии. Оказалось, что этот район Шарджи изобилует древностями, которые буквально лежат под ногами.

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