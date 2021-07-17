У Путина вошь в кармане и блоха на аркане 6 17.07.2021, 11:16

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Как «великий кормчий» превратил РФ в беднейшую страну Европы.

На днях Детский фонд ООН — ЮНИСЕФ — опубликовал доклад о продовольственной безопасности в мире. Оказалось, в России в условиях нехватки еды или недостаточного питания живут 9,2 млн человек, 400 тысяч — на грани голода, пишет «Newssky».

В докладе сказано, что в 2018–2020 гг. почти полмиллиона россиян относились к группе «экстремальной уязвимости». Они вынуждены были ограничивать количество еды, пропускать приемы пищи или не есть вообще из-за отсутствия денег или других ресурсов. Еще 8,8 млн россиян, по данным ЮНИСЕФ, находятся в группе так называемой «умеренной» уязвимости. Указанным лицам не приходится полностью отказываться от еды, однако они вынуждены экономить, сокращая потребление пищи и заменяя питательные продукты низкокачественной диетой.

Надо отметить, что при подготовке доклада ЮНИСЕФ использовал официальные данные, которые публикует Росстат. Поэтому эти цифры надо смело умножать на два-три, а то и больше. Не говоря уже о том, что упорное не проведение переписи в РФ скорее всего связано со значительным сокращением населения, что позволяет путинским чиновникам разворовывать социальные расходы. К примеру, в апреле Росстат опубликовал данные, согласно которым уровень бедности в России по итогам 2020 года оказался наименьшим за предыдущие пять лет. Что, ясное дело, звучит совершенно дико.

Официальный уровень бедности якобы снизился до 12,1% (17,8 млн человек) — минимальное значение с 2014 года. Это притом, что 2013 год был едва ли не лучшим с 2008 года, когда экономика РФ начала стагнировать.

Примечательно, что по данным Росстата, в январе — сентябре 2020 года россиян, живущих на доходы ниже прожиточного минимума (то есть впроголодь, а нередко на помойке), в стране оказалось 19,6 млн человек, или 13,3% от всего населения. Но в четвертом квартале их число якобы снизилось до 13,5 млн человек, или 9,2% населения России. Похоже, напутствуемые крокодиловыми слезами Путина, бедолаги просто-напросто отправились на кладбище.

Российские власти так и не раскрыли «секрет успеха» борьбы с бедностью, но огромную роль сыграла пандемия. Ведь естественная убыль в РФ в 2020 году стала рекордной — впервые за 15 лет население уменьшилось на более полмиллиона. А такое не удавалось даже Гитлеру. В 78 субъектах федерации отмечалось снижение числа родившихся, одновременно в 62 субъектах возросло число умерших. В некоторых регионах убыль выросла катастрофически — в десятки раз. К примеру, в Татарстане убыль в 2020 году превысила данные 2019-го в 72 раза; в Санкт-Петербурге — в 42 раза.

По итогам 2020 года Россия оказалась на первом месте в мире по числу жертв коронавируса на душу населения. Она также стала одним из лидеров по занижению смертности от коронавируса — разница между официальными смертями и избыточной смертностью составила почти 6,3 раза (еще один пример того, насколько «оптимистично» Росстат ведет статистику). Так что по итогам 2021 года Россия может вконец «победить» бедность, ведь она вышла в мировые лидеры по смертям от коронавируса.

По данным ВОЗ, по состоянию на утро 16 июля Россия находится на четвертом месте в мире по общему числу заражений; на шестом — смертельных исходов (это только по официальным данным). По состоянию на 15 июля Россия находилась на первом месте в мире по суточной смертности, обойдя Индию, где проживает 1,4 млрд человек (по данным Росстат, в России 146 млн). Правда, даже с учетом рекордной смертности российские власти победят бедность в стране только на бумаге.

«Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн человек. На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 млн. Но Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие „бравые“ отчеты о „победах“ над бедностью. Обидно только, что „победы“ эти в основном на бумаге происходят», — написал в апреле российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

Если коронавирус выкосит 80 млн человек в России за год, то народ не оставит от путинского строя камня на камне. Но пока правительства стран мира воюют с бедностью, Путин ее, как видим, уже преодолел, причем дешево и сердито. Да и сам Росстат вдруг опростоволосился — опубликовал данные, согласно которым три четверти семей (более 75% домохозяйств) в России едва сводят концы с концами.

Как пишет онлайн-издание Finanz.ru, 75,7% из 100 тысяч опрошенных россиян пожаловались на финансовые проблемы.

«Каждая 12-я семья (8,5%) не имела возможности купить жизненно важные лекарства; столько же признались в отсутствии денег на приобретение новой одежды по мере износа старой. Каждая шестая семья (16,7%) не в состоянии покупать фрукты за исключением сезона, когда они дешевы; каждая вторая — заменить мебель (49,1%), съездить в отпуск (48,6%) и в принципе оплатить любые неожиданные расходы (51,2%)», — сообщает издание.

Официальный Кремль отказался комментировать эту новость.

«Мне трудно это [данные Росстата] прокомментировать. Наверное, нужно в Росстат или в Минэк обращаться. Здесь нужно знать, какие критерии, на основе чего велись расчеты, каким образом, это средние [данные]или это по регионам каким-то», — заявил пресс-секретарь президента РФ, франко-американский миллионер Дмитрий Песков.

И пока Кремль подыскивает слова, соцопросы показывают, что у россиян нет денег на правильное питание и здоровье.

В частности, в июне ВЦИОМ отрапортовал, что только 36% россиян оценивают свое здоровье как хорошее, 51% — считают свое здоровье удовлетворительным, а 11% — слабым. За последний год диспансеризацию прошли 15% россиян, в течение последних трех лет — 40%, четырех-пяти лет и более — 19% респондентов.

При покупке продуктов питания 59% россиян в первую очередь обращают внимание на цену, и только потом на качество, свежесть, экологичность, пользу продуктов. В основном россияне питаются пальмовым маслом, другими трансжирами в молочных продуктах, обмылками с усилителями вкуса вместо сала, соевыми заменителями реальных продуктов.

«В путинской статье [„Об историческом единстве русских и украинцев“] ловят блох, старых как автор. Почему-то не заданы два главных циничных вопроса. В год 30-летия своего государства нацлидер пишет статью на 30-летие чужого — что за космополитическая придурь? Не странно ль пытаться завоевать симпатии чужестранца, разъясняя, что его нации нет?», — в одном из радиоэфиров сказал политолог Глеб Павловский, в прошлом — один из творцов путинского режима, недавно вернувшийся с откорма в Австрии.

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