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Илон Маск рассказал, когда построит город на Марсе и во сколько это обойдется

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  • 17.07.2021, 11:25
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Илон Маск рассказал, когда построит город на Марсе и во сколько это обойдется

Вначале будет создан флот для отправки колонистов.

Генеральный директор Tesla и Space X Илон Маск рассказал, когда построят город на Марсе и во сколько это обойдется.

Об этом миллиардер-изобретатель сообщил в Twitter.

«От 800 до 1000 в год (двигателей Raptor - ред.). Примерно столько нужно, чтобы за 10 лет создать флот, необходимый для постройки самодостаточного города на Марсе. Самому городу, вероятно, понадобится около 20 лет, поэтому мы надеемся, что он будет построен примерно к 2050 году», - говорится в сообщении.

В связи с тем компания Маска Space X увеличит производство ракетных двигателей Raptor, с помощью которых удастся отправить людей на Маск.

Ранее Илон Маск заявил, что стоимость создания такого самодостаточного города на Марсе может обойтись в несколько триллионов долларов.

Также он подтвердил, что его компании могут возобновить транзакции с использованием биткоинов, когда для майнинга будет использоваться чистая энергия.

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