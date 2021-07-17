Глава фракции «Слуга народа»: Аваков может вернуться в правительство осенью 2 17.07.2021, 11:48

Это будет связано с приходом нового политического сезона в Украине.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал возможное возвращение в правительство главы МВД в отставке Арсена Авакова. В эфире телеканала "Украина 24" он рассказал, что это может случиться уже с приходом нового политического сезона, сообщает zn.ua.

"Есть предложение — осенью, когда начнется новый политический сезон, увидеть его (Арсена Авакова - ред.) в какой-то ипостаси в команде… Это будет по договоренности сторон решаться в сентябре", - сказал Арахамия.

Он намекнул, что Аваков может стать вице-премьером - "это тоже опция". Однако пока такую должность экс-главе МВД не предлагают.

Архамия также считает, что Аваков не согласится на должность министра: "Ему если надо идти, то только на повышение... Мне кажется, что шансы на премьер-министра минимальны. Думаю, что парламент не поддержит".

15 июля Верховная Рада 291 голосом "за" отправила министра внутренних дел Арсена Авакова в отставку.

По данным СМИ, в 2019 году при формировании нового правительства Авакову в споре с Зеленским удалось отстоять не только право самостоятельно подобрать себе заместителей, но и подчинение Национальной гвардии МВД.

Впоследствии Зеленский неоднократно отмечал эффективность Авакова как главы МВД и называл его «мощным министром».

Однако на недавней пресс-конференции Зеленский заявил, что Авакову следует покинуть пост министра, если окажется, что фигурантам «дела Шеремета» были необоснованно предъявлены обвинения.

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