Когда на Кубе свергнут наследников Кастро? 13 17.07.2021, 12:11

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У коммунистического режима - серьезные социально-экономические и политические проблемы.

Впервые за почти 30 лет на Кубе вспыхнули масштабные протесты по всей стране. На улицы вышли тысячи людей в двадцати городах Острова Свободы. Пик протестов прогнозируется на эти выходные. В ответ президент Кубы Мигель Диас-Канель также призвал своих сторонников выйти на улицы, чтобы противостоять протестующим. На массовые протесты уже отреагировал Байден, заявив, что США "поддерживают кубинский народ и его настойчивый призыв к свободе и избавлению от трагической тисков пандемии и от десятилетий репрессий и экономических страданий". В чем состоит ключевая причина протестов, воспользуются ли США ситуацией чтобы избавиться от недружественного коммунистического режима в своем "подбрюшье", разбирался "Апостроф".

Почему вспыхнули протесты на Кубе?

Протесты на Кубе начались 11 июля в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 26 км от Гаваны, а затем быстро распространились по всей стране. Специфика стран Латинской Америки такова, что всегда на какую-то одну проблему, ставшую причиной митингов, как снежный ком нарастает множество других. К примеру, если кто-то выходит с плакатами требуя тотальной вакцинации населения и усиления мер против ковида перед началом в мире третьей волны заболевания – как это случилось на Кубе – тут же присоединяются люди, выступающие за решение каких-то политических, социальных и экономических проблем

Как отмечает доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени И.И. Мечникова Екатерина Вакарчук, во многом движущей силой этих акций стала молодежь, которая критически относится к архаичной авторитарной системе власти.

"На сегодня на Кубе накопилось множество проблем. Одновременно с этим, выросло поколение людей, которое уже знает, что такое интернет и цивилизованный мир. Это поколение – совершенно иные люди, и для них жить дальше по устаревшим доктринам коммунизма уже невозможно. Ранее кубинскому обществу была предоставлена оболочка реформ в виде разграничения власти. Теперь вместо генсека есть и президент, и премьер-министр, и в общем-то все было предложено красиво, появился даже перечень прав для частных предпринимателей. Но это является мизерными изменениями", - рассказала Екатерина Вакарчук "Апострофу".

Впрочем, следует вернуться к ситуации с кубинской молодежью. Политолог Виталий Кулик отмечает следующую тенденцию: есть целое поколение кубинцев в возрасте 25-35 лет, для которых нет будущего на острове, так как весь бизнес и вся власть находится в руках партийной номенклатуры, военных и так называемых революционных династий. И поэтому "социальные лифты" фактически не работают, вследствие чего многие кубинцы буквально выживают исключительно за счет перевода денег с США.

Ситуация обострилась из-за пандемии коронавируса. Кубинская медицина, которая традиционно считается одной из лучших в мире, не выдержала. "Система здравоохранения на Кубе всегда подпитывалась деньгами извне. В том числе и благодаря средствам от мигрантов из США. А поскольку санкции, которые ввел Дональд Трамп, в том числе на ввоз валюты в Кубу, продолжают действовать, то у местной медицины заканчиваются ресурсы", - объясняет Вакарчук.

Интересно, что Куба — единственная страна в Латинской Америке, выпустившая свою вакцину, прошедшую все этапы проверки и лицензирования. Однако экономика острова не справляется с нагрузкой: в результате, на сегодня вакцинировано только 2 из 11 миллионов населения. К тому же, как отмечает Екатерина Вакарчук, на Кубе наблюдается всплеск других заболеваний – заканчиваются медикаменты и население нечем лечить.

В копилку причин для нестабильности на Кубе добавляется и отсутствие туристов в стране. Это нанесло серьезнейший удар по бюджету полуострова.

"Еще одна важная причина, которая связана с экономическим упадком в стране – Венесуэла перестала продавать по льготной цене энергоносители. Ранее, когда президентом Венесуэлы был Уго Чавес, действовала программа, по которой страны коммунистического блока получали нефть и газ почти по себестоимости. Сейчас данная программа не работает и на Кубе выключают свет по 30 раз в сутки. Естественно население бушует и недовольно", - объяснила Вакарчук.

Вмешается ли Вашингтон или глубоко обеспокоится?

На фоне протестов важно понимать позицию главного гегемона данного региона – США. Как считает доктор политических наук и специалист по внешней политике США Сергей Галака, особых предпосылок для резких действий Вашингтона сейчас не предвидится, хотя решение "кубинского вопроса" для них – в приоритете.

"Вероятнее всего, что США заявят об обеспокоенности, выразят протест, возможно будут какие-то акции с пропагандой, частичное подыгрывание активной кубинской диаспоре, но пока что они не пойдут на какие-то внешние активные действия. Это будет не по-байденовски. Нынешний хозяин Белого дома – апологет крайне осторожной внешней политики. Американцы пока что будут выжидать, и искать хотя бы среднесрочную перспективу в разгоревшихся протестах, а уже потом принимать решения", - отметил он.

Дело в том, что интервенция США в Кубу открыла бы ящик Пандоры, поскольку это стало бы нарушением известного "джентельменского" соглашения 1962 года с СССР, достигнутого ради разрешения Карибского кризиса.

"Его суть сводилась к тому, что СССР забирал свои ракеты с Кубы, а США обещали через структуры НАТО решить вопрос вывоза ракет из Турции (чего, впрочем, не произошло, - "Апостроф") и дали гарантию ненападения на Кубу. Американцы придерживались данного соглашения 59 лет, и я не думаю, что сейчас США решит его нарушить. Поэтому интервенция США в Кубу — это маловероятно. Тем более, вряд ли Байден, выводя войска из Афганистана, решится на вторжение в Кубу", - считает Галака.

Другое дело, отмечает эксперт – вероятность определенной коррекции поведения Вашингтона.

"При Обаме демократы открыли посольство на Кубе, а при Трампе начали опять рвать связи, завинчивать гайки, вводить санкции. Возможно, Байден пойдет по более гибкому пути, размягчая режим изнутри, подыскивая на будущее какие-то оппозиционные силы. Думаю, что американцы выжидают, чтобы понять, насколько серьезный там уровень протестов, и на кого можно будет опираться, поскольку сейчас на Кубе нет структурированной оппозиции в классическом виде. На острове работает очень эффективная служба безопасности, и все порывы создать оппозицию они пресекали на корню", - объяснил "Апострофу" эксперт.

Байден не хочет сравнений с Обамой

Впрочем, есть один немаловажный момент: кубинские протесты парадоксальным образом для США являются внутриполитической проблемой. Как рассказал "Апострофу" директор Центра международных исследований Владимир Дубовик, не стоит забывать о большой диаспоре кубинцев в Штатах, а также в том, что Республиканская партия пытается прессинговать Байдена в этом вопросе.

"Представители Республиканской партии говорят о том, что Администрация Байдена проявляет мягкость, и Байден не вернулся к политике Обамы, которая заключалась в открытии отношений с Кубой. Байден пока даже не отменил те жесткие санкции, которые были введены Трампом против Кубы. То есть на самом деле, ни о какой мягкости в отношении к Кубе говорить не приходится. Но тем не менее республиканцы пытаются увязать Байдена с Обамой и заявляют, что необходимо проявлять жесткость в отношении Кубы, помочь свергнуть кубинскому народу режим, а демократы эту жесткость, по мнению республиканцев, не проявляют", - рассказал эксперт.

Также, отмечает Дубовик, уместно вспомнить и о важности штата Флорида, где проживают значительное количество выходцев из Кубы, которые, как правило, поддерживают жесткую политику в отношении острова, своей исторической Родины.

"Диаспора из Кубы повлияла на результаты президентских выборов в 2020 году, когда демократы проиграли Флориду. Голоса выходцев из Кубы и Венесуэлы сыграли ключевую роль, потому что они обвиняли демократов в том, что они очень мягко реагировали на авторитарные режимы этих двух стран", - объясняет эксперт.

Тень китайского дракона

Из-за американских санкций многие компании не хотят рисковать и не открывают свой бизнес на Кубе. Но эту изоляцию могут "пробить" китайцы.

"Если компания ведет бизнес на Кубе, то соответственно такие компании подпадают под американское правосудие. Не каждая компания – даже испанский бизнес, который сейчас вкладывается в туристическую инфраструктуру на севере Кубы – будет готов рисковать возможностью судебных исков и наложением ареста на свои активы в США. Поэтому здесь чаще всего речь идет о среднем бизнесе и оффшорных компаниях, которые служат "прокладками" для прихода капитала на Кубу. Однако сейчас достаточно активно на кубинском рынке продвигается Китай и готов конкурировать с испанцами в туристическом бизнесе, поэтому я не исключаю что в этих сферах Китай даст новое дыхание частному бизнесу", - отметил Виталий Кулик.

В свою очередь, Сергей Галака считает, что путь к демократизации Кубы лежит через экономические реформы, как это, например, было при Рауле Кастро во времена президентства Обамы.

"Тогда на Кубе начали открывать туристические комплексы, создавать кооперативы по типу "нэповских". То есть началось накопление первичного капитала. И со временем из этих процессов мог вырасти средний класс – более креативный, который стал бы выдвигать определенные политические требования. Но это дело не одного дня. А поскольку во времена Трампа реформы на Кубе под давлением американцев были заморожены, то будет ли готов к каким-то реформам новый кубинский лидер – неизвестно. Пока что ходят слухи, что Рауль Кастро полетел в Венесуэлу просить поддержки нефтью или другими ресурсами. Поэтому посмотрим. События только начали развиваться", - сообщает эксперт.

Свергнут ли режим коммунистов?

Как отмечает политолог Виталий Кулик, мобилизация протестов, скорее всего, выпадет на эти выходные. Однако шансов, что эти акции снесут нынешний режим, практически нет, поскольку запас прочности у властей – огромный.

"Данная волна протестов, скорее всего, не закончится сменой режима. Но возможно, что произойдут определенные смягчения и уступки со стороны правительства. В частности, я прогнозирую что будет уменьшен коррупционный контроль со стороны государства над бизнесом", - прогнозирует эксперт.

По словам Кулика, основной триггер протестов на Кубе не политический, а социально-экономический. И если руководству страны удастся выдержать 1-2 месяца без отключения электроэнергии и обеспечить поставки горючего в обход санкций, то недовольство удастся погасить. Впрочем, политолог считает, что уже через считанные месяцы, уже осенью, следует ожидать новую волну протестов, которая уже действительно может привести к смене режима. Но тут есть "вилка".

"Есть информация, что в нынешние события могут вмешаться силовики, поскольку действующий президент (Мигель Диас-Канель занимает эту должность с момента ее создания в 2019 году, - "Апостроф") не производит впечатление сильного и волевого человека. Его могут заменить на военного или на человека, который будет способен к жестким решениям. И тогда будет закручивание гаек со всеми вытекающими последствиями. Еще один сценарий — это смена режима, конституционные уступки, или даже бунт, который снесет коммунистический режим. Но это маловероятно", - считает Кулик.

Но есть еще один хитрый сценарий, с помощью которого Гавана может выпустить пар в стране. Речь идет о выпуске из страны недовольных. "Им могут разрешить выехать в Мексику и другие страны для их последующей миграции в США. Аналогичный механизм был использован после протестов 1994 года, когда Фидель Кастро дал выехать в США более 30 000 кубинцев. Впрочем, со временем режим на Кубе все равно будет обречен, если он не пойдет на трансформацию", - подчеркнул эксперт.

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