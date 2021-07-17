Белорус рассказал, во сколько ему обошелся техосмотр «с нуля» 2 17.07.2021, 12:36

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Что и почем для водителей этим летом.

После появления транспортного налога и информации о том, что теперь за езду без техосмотра будут прилетать "письма счастья", на диагностических станциях возник полный аврал, в очередях стояли десятки автомобилей. А что сейчас?

Издание abw.by опубликовало рассказ белорусского водителя:

Замереть в ожидании

Лично я новостям про "письма счастья" за отсутствие техосмотра не сильно верил, поэтому выбрал вариант подождать. Как выяснилось, не зря.

Для проверки на конкретную СТО записался в конце июня. Приехал в район станции на час раньше оговоренного времени, поскольку грязный автомобиль могут на линию осмотра не допустить. Конечно, это фактор субъективный, но лучше не рисковать и помыть машину перед осмотром.

В ожидании мойки

Мойка обошлась в 15 рублей. В других местах бывало и меньше, но близость к станции техосмотра делает свое дело. И это не единственные траты, которые пришлось осуществить.

При продаже предыдущего автомобиля вместе с ним "ушли" огнетушитель, аптечка и знак аварийной остановки. Пришлось покупать новые. Аптечка первой медицинской помощи стоила 20,70 рубля. Покупал рядом с домом и не прогадал, потому что в магазине около диагностической станцией дороже. Огнетушитель обошелся в 36 руб., на авторынке такой же дешевле на 5 рублей. Знак аварийной остановки – 15 рублей.

За сам техосмотр заплатил 40 руб., но этому предшествовал платеж за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении – 8 рублей 70 копеек. Оплатить эту сумму попросили через ЕРИП при записи на техосмотр. Это на самом деле несложно.

Где «банка"?

На площадке перед линией техосмотра всего одна машина. Всего! Вот она, цена пережидания "смутных" времен, когда толпы автовладельцев тратили время и нервы в очередях.

Поскольку автомобиль перед техосмотром прошел полную проверку, которую во избежание неприятностей лучше проводить до, а не после, то вся процедура на линии заняла 10 минут. Но диагностическую карту транспортного средства мне отдавать не спешили, попросили подождать на площадке за линией диагностики.

Время ожидания затягивалось, поэтому пришлось выяснять причину паузы. "У вас на выхлопной системе должна быть "банка", а вместо нее что-то похожее не заглушку. Разбираемся". Это немного напрягло, поскольку участие в дорожном движении автомобилей, в которых отсутствуют предусмотренные конструкцией системы, агрегаты и отдельные детали, запрещено (п.35 гл.7 Приложения №4 к ПДД) .

Ни о каких "банках" в выхлопной системе Peugeot 308 T9, выпущенного в 2015 году, экологического класса Евро-6 я не слышал – там два катализатора и сажевый фильтр. Пришлось звонить специалистам, готовившим автомобиль к техосмотру. Они в не совсем цензурной форме рекомендовали передать диагностам пожелание учить матчасть, а после этого устраиваться на работу на станцию техосмотра.

Передавать ничего не пришлось, так как хоть и с задержкой, но специалисты во всем разобрались, диагностическая карта было подписана. "Я все равно сомневаюсь, но спорить не буду", –- высказался напоследок сотрудник станции техосмотра.

Наш вердикт

Подбиваем расходы. На все про все ушло 117 рублей 40 копеек – многовато, но что делать. Можно экономить, покупая автомобильные аксессуары на рынке, где значительно дешевле, а лучше не забывать их в предыдущем автомобиле, как это было у меня. Как вариант – одолжить все у товарища, но тогда придется возвращать, а ПДД велят иметь все это в автомобиле постоянно.

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