В Молдове наблюдается серия очень интересных назначений
- 17.07.2021, 12:42
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Вертолет у Игоря Додона уже заправлен?
Между тем в Молдове наблюдается серия очень интересных назначений, пишет известный украинский блогер Александр Коваленко («Злой одессит»).
В Высший Совет безопасности (ВСБ) назначен Стефан Тибулеак.
Генеральным секретарем ВСБ назначен Андрей Спину.
Главой Службы государственной охраны и защиты стал Василь Попа.
Советником президента по обороне назначена Ана Ревенко.
Советником президента по международным делам Кристина Герасимова.
Так же грядут замены и в Службе информации и безопасности.
Для многих за рубежом эти фамилии ни о чем не говорят, но важно отметить важную особенность всех этих лиц. Практически все они достаточно молодые люди, с иностранным высшим образование и мировоззренчески евро-ориентированные.
То есть, Майа Санду, закрепив свою президентскую победу парламентским большинством, берет под свой полный контроль силовые структуры, расставляя в них единомышленников – надежных людей.
С таким развитием событий российской агентурной сети в Молдове в скором времени может очень сильно не поздоровиться. Интересно, вертолет у Игоря Додона и Ренаты Усатого заправлен?