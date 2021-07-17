В Молдове наблюдается серия очень интересных назначений 17.07.2021, 12:42

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Вертолет у Игоря Додона уже заправлен?

Между тем в Молдове наблюдается серия очень интересных назначений, пишет известный украинский блогер Александр Коваленко («Злой одессит»).

В Высший Совет безопасности (ВСБ) назначен Стефан Тибулеак.

Генеральным секретарем ВСБ назначен Андрей Спину.

Главой Службы государственной охраны и защиты стал Василь Попа.

Советником президента по обороне назначена Ана Ревенко.

Советником президента по международным делам Кристина Герасимова.

Так же грядут замены и в Службе информации и безопасности.

Для многих за рубежом эти фамилии ни о чем не говорят, но важно отметить важную особенность всех этих лиц. Практически все они достаточно молодые люди, с иностранным высшим образование и мировоззренчески евро-ориентированные.

То есть, Майа Санду, закрепив свою президентскую победу парламентским большинством, берет под свой полный контроль силовые структуры, расставляя в них единомышленников – надежных людей.

С таким развитием событий российской агентурной сети в Молдове в скором времени может очень сильно не поздоровиться. Интересно, вертолет у Игоря Додона и Ренаты Усатого заправлен?

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