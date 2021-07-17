Незавидная доля опричников и хунвейбинов: Лукашенко готовит репрессии против силовиков? 17.07.2021, 12:50

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Узурпатор чувствует, что отдал им слишком много власти

ГУБОПиК руководит страной. Именно такая формулировка уже не кажется метафорой и сильным художественным преувеличением. ГУБОПиКу, и в широком смысле силовикам, дали полную волю, и теперь они веселятся, бесятся от запаха крови и вседозволенности, пишет журналист «Радио Свобода» Виталий Цыганков.

Раньше были какие-то противовесы хотя бы в виде того же Министерства иностранных дел, были какие-то условные голуби и ястребы, которые, конечно, работали в рамках одной системы и одних авторитарных принципов - но все проповедовали разные формы достижения целей.

Теперь силовики ведут себя и стилистически, и сущностно как хунвейбины, которым все позволено. Как опричники. Как люди, которым в этой конкретной ситуации никто не может сказать «стоп» или «давайте подумаем, взвесим эти шаги».

Громить офис «Радио Свобода» и задерживать журналистов именно - это, конечно же, сильный аргумент для ускорения санкций и радикализации отношения американской политической элиты к официальному Минску.

И тут показательный момент, который «губопики» не в состоянии понять. Теперь им дан приказ громить все и они имеют полную вседозволенность. Но это не будет тянуться долго.

Лукашенко чувствует, что отдал силовикам слишком много власти, и, в отличие от них, считает, что это временно и что это надо будет «подкорректировать». Именно в силовых ведомствах за 2020-21 год произошло наиболее кадровых изменений на высшем уровне. Именно в силовых структурах наиболее активно тасовались кадры и менялись министры - чтобы кто-то, получив карт-бланш на погром гражданского общества, не начал переоценивать свои возможности и свое влияние.

Когда говорят про 1937 год, то не стоит забывать одно обстоятельство. После революции большевики сначала уничтожили политических оппонентов, а потом взялись за своих. Мало кто из старых большевиков дожил до 1938-го. Большинство из тех следователей, которые усердствовали в 1937-м, не дожили до 1938-го. Да и те же опричники и хунвейбины преимущественно плохо закончили. Судьба тех, кто сегодня с радостью хватает людей с криком «нам все позволено» - при любом развитии событий будет незавидна.

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