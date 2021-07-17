СМИ назвали новые сроки встречи Зеленского с Байденом 17.07.2021, 12:57

Визит президента Украины в Вашингтон перенесен.

Ранее Зеленский собирался посетить Вашингтон в июле, но СМИ пишут, что это возможно не ранее середины августа.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США состоится в августе, а не в июле, как ожидалось. Об этом в субботу, 17 июля, пишет "Зеркало недели" со ссылкой на источники.

"Как свидетельствуют наши источники, еще после первого телефонного общения главы ОПУ Андрея Ермака с замгоссекретаря Викторией Нуланд в июне стороны трижды согласовывали тексты своих сообщений. Во время этих согласований, по словам источников, американская сторона вычеркнула слово "июльский" из украинского сообщения, в котором говорилось, что Ермак и Нуланд обсуждали предстоящий визит президента Украины в США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Вашингтон предлагает Киеву провести этот визит в конце августа, но до Дня Независимости Украины, "что вызывает крайнее неудовольствие украинской стороны".

Сам Зеленский ранее сообщал, что его визит в Вашингтон должен состояться в июле. Об этом он заявил после телефонного разговора с Байденом 7 июня.

Но в администрации президента США Джо Байдена на днях заявили, что не называли месяц визита, но он должен состояться летом.

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