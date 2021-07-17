Ученые развеяли миф об исчезновении древней цивилизации острова Пасхи 17.07.2021, 13:04

Что на самом деле произошло на острове?

Развеян миф об исчезновении древней цивилизации острова Пасхи.

Миф говорит о том, что в 1722 году европейцев встречала буквально пара тысяч жителей острова Пасха. Ученые провели исследование и предположили, что никакого демографического коллапса, который стал основой для мифа, на самом деле не возникало.

Об этом сообщает SciTechDaily (перевод — planetanovosti.com).

Миф также говорит о том, что люди, живущие на острове Пасха, были вынуждены вырубить практически все деревья. Им потребовалось больше земли для того, чтобы выращивать сельскохозяйственные культуры или же строить популярных во всем мире истуканов из камня. Подобное решение стало причиной того, что в результате произошел крах древней цивилизации.

Специалисты после проведенного исследования считают, что на самом деле это все выдумка. Ди Наполи рассказал о том, что большинство научных дискуссий раньше крутились вокруг демографического коллапса, случившегося на острове.

Остров Пасха люди заселили в 7-8 столетии. На острове росло очень много деревьев, но их постепенно начали уничтожать, что спровоцировало смену климата. Ранее считалось, что это стало одной из причин уменьшения количества жителей. Спустя некоторое время на острове увеличилась температура воздуха и стали более частыми засухи, что также отрицательно сказалось на местных жителях.

Новое исследование продемонстрировало весьма неплохую демографическую ситуацию на острове вплоть до встречи местных жителей с европейцами. Затем на протяжении некоторого времени ситуация оставалась стабильная и только после этого началось незначительное сокращение рождаемости.

Популярный миф на самом деле оказался легендой, ведь исследование доказывает обратное. Цивилизация развивалась, а количество жителей постепенно увеличивалось. Карл Липо предположил, что миф может касаться больше современных людей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».