Кто подставляет Путина? 1 Сергей Митрохин, «Эхо Москвы»

17.07.2021, 13:24

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Лучше бы не бередил правитель тему международных сравнений.

В статье президента РФ о «единстве» русских и украинцев есть абзац, который потрясает до глубины души:

«По данным МВФ, в 2019 году, еще до эпидемии коронавируса, уровень подушевого ВВП Украины составил меньше 4 тысяч долларов. Это ниже Республики Албании, Республики Молдовы и непризнанного Косова. Украина сейчас – беднейшая страна Европы».

Откуда взяты эти цифры? Достаточно заглянуть в Википедию, чтобы убедиться: это не так. Подушевой ВВП Украины в 2019 г. составил $ 13442. Не поленился пройти по ссылке на данные МВФ. Все точно. Не врет Википедия.

И не «ниже» подушевой ВВП Украины, чем у Молдовы (13440), и у Республики Косово (11898), — т. е. не «беднейшая» она страна Европы.

Ошибка или сознательное передергивание референтов, писавших для президента исходный текст? В любом случае – это арбузная корка, на которой подскальзывается доверие ко всей системе аргументации статьи, и главное – к ее выводам.

И не только к ним. Если такие ошибки допускаются в статье Президента РФ, то разве можно после этого верить, например, выкладкам Росстата?

Ошибкой, как мне кажется, является и сама апелляция к международной статистике.

Если уж меряться подушевым ВВП, то ведь и РФ слишком высоким (28450) похвастать не может.

По этому показателю не хило нас опережает так до сих пор и недогнанная Португалия (36400). Скандально выглядит наше отставание от Литвы (38704) и других стран Балтии, которые вместе с Россией вышли из СССР, но в отличие от нее не являются мировыми лидерами по запасам нефти и газа.

Если меряться не только размерами на душу ВВП, но и тем, как он на душу распределяется, то тут отрыв вышеупомянутых стран будет еще более ужасным. Средний размер зарплаты в Эстонии ($ 1560) в 2 раза больше, чем в России (780). В Литве – он составляет 1419, а в Латвии – 1217. При этом средний размер пенсий составляет в Латвии 59,4% от зарплаты, в Эстонии 57,4, а в России – 38,8.

Нет, лучше бы не бередил президент тему международных сравнений. На память сразу пришла пословица: «молодец против овец, а против молодца и сам овца».

Если вывести за скобки сырьевую составляющую нашего ВВП, то не думаю, что только украинские власти будут заслуживать суровый вердикт: «растранжирили, пустили на ветер достижения многих поколений».

Зато появится еще один признак, «объединяющий» русский и украинский народы.

Сергей Митрохин, «Эхо Москвы»

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