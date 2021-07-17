США призвали РФ признаться в уничтожении малазийского Boeing 17.07.2021, 13:41

Oтветственность для России — неизбежна.

В седьмую годовщину со дня уничтожения малазийского Boeing рейса МН17 в небе над Донбассом США призвали российские власти признать свою ответственность за эту катастрофу, сообщает nv.ua.

В американском посольстве в Киеве отметили, что кремлевский режим до сих пор не взял на себя ответственность за это преступление, несмотря на то, что Совместная следственная группа, в которую входят представители правоохранительных органов Нидерландов, Бельгии, Австралии, Малайзии и Украины, установила, что пассажирский лайнер был сбит ЗРК Бук, принадлежащим Вооруженным силам РФ.

«Мы глубоко соболезнуем семьям и друзьям жертв катастрофы и призываем к справедливости от имени 298 невиновных мирных граждан, которые лишились жизни семь лет тому», — заявил временный поверенный в делах США Джордж Кент, призвав РФ начать сотрудничать со следствием.

Сім років тому, 17 липня 2014 р., рейс MH17 був збитий над територією Донецької області 🇺🇦 контрольованими 🇷🇺 силами. Росія дотепер не визнала цих фактів. У 7-у річницю цієї трагедії ми закликаємо 🇷🇺 визнати відповідальність у збитті літака та повністю співпрацювати зі слідством. pic.twitter.com/vGOtxqrYqD — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 17, 2021

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ответственность для России — неизбежна.

Сум та біль у наших серцях у сьому річницю жахливої трагедії та невимовного злочину, який пам‘ятатиме увесь світ. 298 загиблих рейсу #MH17. Неможливо повірити, що це сталося в сучасному світі. Співчуваю. Докладаємо усіх зусиль для встановлення правди. Відповідальність – неминуча! pic.twitter.com/jmmgjnckcG — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 17, 2021

Пассажирский Boeing-777 Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

В начале марта 2020 года в Нидерландах начался процесс в отношении подозреваемых в уничтожении пассажирского лайнера.

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