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США призвали РФ признаться в уничтожении малазийского Boeing

  • 17.07.2021, 13:41
США призвали РФ признаться в уничтожении малазийского Boeing

Oтветственность для России — неизбежна.

В седьмую годовщину со дня уничтожения малазийского Boeing рейса МН17 в небе над Донбассом США призвали российские власти признать свою ответственность за эту катастрофу, сообщает nv.ua.

В американском посольстве в Киеве отметили, что кремлевский режим до сих пор не взял на себя ответственность за это преступление, несмотря на то, что Совместная следственная группа, в которую входят представители правоохранительных органов Нидерландов, Бельгии, Австралии, Малайзии и Украины, установила, что пассажирский лайнер был сбит ЗРК Бук, принадлежащим Вооруженным силам РФ.

«Мы глубоко соболезнуем семьям и друзьям жертв катастрофы и призываем к справедливости от имени 298 невиновных мирных граждан, которые лишились жизни семь лет тому», — заявил временный поверенный в делах США Джордж Кент, призвав РФ начать сотрудничать со следствием.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ответственность для России — неизбежна.

Пассажирский Boeing-777 Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

В начале марта 2020 года в Нидерландах начался процесс в отношении подозреваемых в уничтожении пассажирского лайнера.

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