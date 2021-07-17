FT: К убийству президента Гаити может быть причастен экс-чиновник Минюста 17.07.2021, 14:23

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Местопребывание бывшего госслужащего пока неизвестно.

Колумбийская полиция назвала имя бывшего работника министерства юстиции Гаити, который, по ее словам, мог быть причастен к убийству президента Жовенеля Моиза.

Об этом пишет Financial Times (перевод — УНИАН).

Глава полиции Хорхе Варгас отметил, что всего за несколько часов до убийства Моиза экс-чиновник Джозеф Феликс Бадио говорил с двумя бывшими колумбийскими военными, которых обвиняют в убийстве, и обратился к ним: "Что у вас есть? Надо убить президента Гаити".

Эту информацию следователи получили во время допроса фигурантов дела – колумбийцев, арестованных в Гаити. Местопребывание Бадио еще выясняют.

Детали о Бадио правоохранители сообщили после того, как заявили о задержании пятерых старших офицеров из сил безопасности в рамках расследования преступления.

Один из них – начальник Службы безопасности Моиза. Около 20 человек отряда сейчас находятся под стражей, их допрашивают.

Убийство президента Гаити: детали

В ночь на 7 июля группа людей проникла на территорию резиденции президента страны.

В результате нападения 53-летний Жовенель Моиз получил смертельное ранение. Его жена получила огнестрельное ранение. Ее отправили на лечение в США, сообщил посол Гаити в Вашингтоне Бокчит Эдмонд. Однако позже стало известно, что от полученного ранения она умерла.

Посол Гаити в США Бокши Эдмон заявил, что убийство 53-летнего президента Гаити Жовенеля Моиза "было совершено хорошо организованными иностранными наемниками и профессиональными убийцами».

В полиции считают, что в целом к убийству причастны 26 колумбийских наемников, выдававших себя за сотрудников агентства США по борьбе с наркотиками. Трое из них были убиты, еще пять находятся в розыске.

10 июля сенат Гаити в своей резолюции провозгласил председателя сената Жозефа Ламбера временным президентом.

Кто такой Жовенель Моиз

Жовенель Моиз пришел в политику из бизнеса. В 1990-х он вместе с женой после переезда из столицы Гаити в Порт-де-Пе решает заняться бананами.

Заработанные на бананах деньги Моиз инвестировал в другие бизнес-проекты. В 2015 году он согласился на предложение тогда президента Гаити Мишеля Мартейи пойти в политику.

Жовенель Моиз стал президентом Гаити 7 февраля 2017 года. Он набрал на выборах 55,7% голосов, в то время как его соперник Жюд Селестен получил 19,5% голосов избирателей.

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