Эксперт рассказал, может ли коронавирус встраиваться в геном человека

Эксперт рассказал, может ли коронавирус встраиваться в геном человека3
- 17.07.2021, 14:34
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Такими «умениями» обладают, например, ВИЧ или вирус гепатита В
Коронавирус не входит в число вирусов, которые могут встраиваться в геном человека, в отличие от, например, вируса иммунодефицита человека или гепатита В, рассказал РИА Новости руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.
"Представители коронавирусов, то есть коронавириды, не обладают необходимыми структурами для того, чтобы интегрироваться или вмешиваться в геном человека. Есть, действительно, вирусы, которые могут встраиваться в геном человека, например, из наиболее известных и из тех, с которыми ученые давно имеют дело, это вирус иммунодефицита человека, это вирус гепатита В, это различные онковирусы", - рассказал он.
Семенов добавил, что коронавириды принципиально не могут встроиться в геном. У них просто нет таких генов, которые кодировали бы белки, позволяющие разрезать человеческую ДНК и встроиться вирусам в хромосому.