США расследуют возможную атаку РФ на дипломатов в Вене

«Гаванский синдром» появился у 24 человек.

Власти США расследуют причины появления странных болезненных ощущений у 24 американских чиновников, работающих в Вене. У них проявились неспецифические симптомы, схожие с так называемым "гаванским синдромом", ухудшением здоровья дипломатов, которое может быть связано с воздействием России, сообщает svoboda.org.

Проблемы со здоровьем у дипломатов, сотрудников разведки и других чиновников в Вене начались вскоре после инаугурации 46-го президента США Джо Байдена в январе этого года, передают журнал New Yorker и агентство Associated Press. Правительственные агентства США называют проявление симптомов у сотрудников "аномальными или необъясненными инцидентами со здоровьем", однако в частных беседах глава ЦРУ Уильям Бернс называет их не инцидентами, а атаками, утверждает New Yorker.

"Гаванский синдром" назван так по инцидентам в столице Кубы, где с конца 2016 года американские дипломаты сообщали о сильных головных болях, тошноте, усталости и ухудшении координации и слуха. В 2018 году аналогичные симптомы появились у сотрудников консульства в Китае, в конце апреля 2021 года телеканал CNN сообщил, что два похожих случая были зафиксированы на территории США.

Высокопоставленные чиновники как в администрации бывшего президента Дональда Трампа, так и в администрации Байдена уверены, что американцы могли быть атакованы Россией. Журнал Politico в мае сообщал, что организаторами может выступать российская военная разведка ГРУ, однако точных доказательств этому пока нет.

Американские власти подозревают, что "гаванский синдром" может быть результатом воздействия на чиновников звуковых или микроволновых волн. По состоянию на начало лета было известно о 130 чиновниках, пострадавших от синдрома, в это число не входят нераскрываемые данные о возможных пострадавших из ЦРУ.

Вена – один из центров мирового шпионажа из-за присутствия в городе офисов ряда международных организаций. Американское посольство и подъезды к нему хорошо охраняются, отмечает New Yorker, однако сотрудники живут за пределами его территории, где могут быть более уязвимы для воздействий со стороны.

