Жара в Беларуси не отступит? 2 17.07.2021, 14:57

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Стало известно, какой будет погода в воскресенье, 18 июля.

В Белгидромете вновь информируют о неблагоприятных метеорологических явлениях - на воскресенье, 18 июля, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Причина - сохраняющаяся жара, днем столбик термометра в отдельных районах страны покажет до +34 градусов, сообщает kp.by.

Отмечается, что погоду в республике в воскресенье продолжит формировать теплая неустойчивая воздушная масса, однако днем начнет сказываться влияние атмосферного фронта, который идет с Польши.

В ночные часы ожидается облачная с прояснениями погода. Днем на больше части территории не исключены осадки - прогнозируются кратковременные дожди. В отдельных районах Беларуси ожидаются грозы, днем местами сильные дожди, возможен град.

Ночью будет 17-23 градусов тепла, днем - от + 26 по северо-западу страны до +34 в юго-восточной части республики.

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