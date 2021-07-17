Дальнобойщик снес шлагбаум в пункте пропуска на границе Беларуси с Украиной 6 17.07.2021, 15:10

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Иллюстрационное фото

Видеофакт.

На границе Беларуси с Украиной водитель автоцистерны выехал на встречную полосу движения и снес шлагбаум в пункте пропуска Выступовичи в Житомирской области, сообщает nv.ua.

Соответствующее видео с камеры наблюдения обнародовало Министерство внутренних дел Украины.

Там рассказали, что дальнобойщик был пьян, так как после оформления белорусскими пограничниками решил употребить алкоголь и продолжить свой маршрут.

В отношении нарушителя был составлен целый ряд административных материалов, в частности, за злостное неповиновение пограннаряду, нарушение пограничного режима и ПДД, повлекшее повреждение имущества, а также нетрезвое вождение без документов и мелкое хулиганство.

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