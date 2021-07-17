Эксперт: Когда Лукашенко окончательно загонят в угол, его уберут свои же люди 12 17.07.2021, 18:29

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Диктатор попал под одновременное давление и внутри страны, и со стороны России и Запада.

В интервью «Радыё Свабода» сотрудник Центра анализа европейской политики Тадеуш Гичан объяснил, что может заставить режим Лукашенко потерять власть в Беларуси.

Любой радикальный шаг Лукашенко очень сильно ослабит его позицию. Лукашенко остается только затягивать нынешнее состояние неопределенности, постоянного падения вниз, потери оснований цивилизованного государства, считает эксперт.

Но рано или поздно Лукашенко придется принимать решение, которое поколеблет его власть. Поэтому европейцам нужно действовать активно. Если Запад будет бездействовать, то Беларусь превратится в Венесуэлу в Европе.

Аналитик отмечает, что Евросоюз впервые за последний год активно включился в белорусскую повестку дня. Люди, которые раньше пытались заинтересовать Брюссель Беларусью, терпели сначала поражение за поражением. В августе все были на каникулах, потом началась реакция ЕС, которая была слабее, чем даже после выборов 2010 года. Но ситуация с захватом самолета показала, что как раньше больше не будет. Последние два месяца мы наблюдаем, что европейцы присоединились к решению ситуации в Беларуси.

Один из реальных инструментов в руках ЕС — это санкции, убежден эксперт. Первые серьезные санкции против Беларуси были введены после выборов 2006 года. Тогда США впервые ввели экономические санкции против «Белнефтехима», в который тогда входил и «Беларуськалий». После тех санкций, в 2007-2008 годах, началась «первая оттепель», когда Лукашенко начал делать реверансы в сторону Запада. Закончилось это 2010 годом и очередным введением санкций.

«Они могут козырять, что не боятся санкций, мол есть Россия. Но на самом деле санкции очень сильно бьют по экономике и бизнесменам режима. В следующем пакете санкции коснутся Олексина, Воробья и я уверен, что процессы начнутся», — утверждает эксперт.

Сейчас главный момент, чтобы принятые санкции начали работать. Должна быть создана небольшая рабочая группа в Брюсселе, которые будут получать информацию и будет делать так, чтобы не было санкционных дыр. «Должен быть механизм, чтобы бить по рукам, если они будут лукавить», — заявил аналитик.

«Бизнесмены под санкциями могут обсуждать свои проблемы между собой. Они крепко дружат с Виктором Лукашенко. Уже есть слухи, что Витя Лукашенко не очень рад. Я не могу сказать, что вокруг него формируется какая-то коалиция, но эти люди разговаривают между собой. Понятно, что они хотели бы нормализацию, так как нынешняя ситуация мешает им зарабатывать деньги. Они будут стараться каким-то образом воздействовать на Лукашенко. Если Лукашенко будет идти на отказ, то мы будем видеть дальнейшую эскалацию, новые витки кризиса. При этом они будут делать ошибки. И в какой-то момент что-то где-то треснет», — уверен эксперт.

«Самая темная ночь перед рассветом. К сожалению, санкции — единственный рабочий инструмент. У режима в Беларуси гораздо меньший запас прочности, чем в Европе. В предыдущие годы все начиналось от освобождения заложников в обмен на преференции. Думаю, что в течение шести месяцев мы увидим что-то вроде амнистии. Европе нужно продолжать давить и не покупаться на попытки МИД Макея», — предупреждает аналитик.

«России пока абсолютно ненужно компенсировать потери, которые несет белорусский бюджет в результате санкций. В ближайшее время бюджетная дыра будет продолжать расти. Все будет зависеть от России. Захочет ли она поддержать Лукашенко и что он даст взамен. Поэтому США и Европа должны расставить красные флажки, за которые Кремлю ни в коем случае нельзя заступать в Беларуси. Россия может содержать Крым или Осетию. Но черная дыра в виде Беларуси невыполнима для российского бюджета», — убежден эксперт.

Лукашенко будет цепляться, пока его окончательно не загонят в угол и со стороны России, и санкциями Запада, и внутри страны. Если еще Украина присоединится к санкциям, то это будет такой удар, что его уберут свои же люди, считает аналитик.

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