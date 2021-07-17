WSJ: У Китая может возникнуть конфликт интересов с РФ в Мьянме

WSJ: У Китая может возникнуть конфликт интересов с РФ в Мьянме3
- 17.07.2021, 15:28
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Москва обсуждает поставки оружия для военной хунты, Пекин занимает противоположную позицию.
Россия становится ключевым партнером военной хунты в Мьянме — оказывает дипломатическую поддержку хунте и обсуждает поставки оружия в страну, пишет Wall Street Journal.
В прошлом месяце Москва принимала лидера переворота Мьянмы для обсуждения отношений в области поставки оружия, сообщает издание. Аналитики считают, что Россия поставляет Мьянме комплекты для сборки вертолетов.
Позиция России резко контрастирует с позицией Китая, соседом Мьянмы, крупнейшим инвестором и долгосрочным спонсором. Китай выражает сомнения по поводу стабильности в стране после переворота.
По мнению специалистов по внешней политике, связь с Россией предоставляет Мьянме различные возможности, уравновешивая зависимость военной хунты от Пекина относительно поставки оружия. В это самое время США и другие западные страны пытаются изолировать правительство, возглавляемое военными.
Российское правительство и пресс-служба вооруженных сил Мьянмы не ответили на запросы журналистов о комментариях.