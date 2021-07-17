Путин сидит в бункере в своей реальности 4 Эль Мюрид

17.07.2021, 16:29

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В это же время РФ своего кислорода для ИВЛ не хватает.

Мощностей по производству медицинского кислорода в России не хватает, из-за чего страна оказалась вынуждена закупать его за рубежом. Об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. Кислород уже закуплен в Казахстане и Финляндии. Параллельно с этим предлагается закупать кислород в Китае для снабжения регионов Сибири и Дальнего Востока.

Когда я читаю такие новости, мне всегда интересно: как вот это бункерное чудо на полном серьезе угрожает развязать войну, размахивая своими мультфильмами, когда промышленность и экономика страны под его руководством не способны ни к чему? 20 тысяч заболевших в сутки в масштабах всей страны - это полный коллапс здравоохранения. Нет ни вакцин, ни кислорода, ни хоть сколько достаточных мощностей по их производству. Оно, чудо, как вообще воевать собирается - без раненых и больных? Да за месяц маленькой победоносной войны санитарные потери у него будут кратно выше боевых.

Страна, способная в квартал с трудом произвести ракет на один залп американского "Арли Бёрка" (коих у США хорошо за сотню), но при этом рвущая на груди тельняшку, выглядит, мягко говоря, неубедительно. Примерно как нетвердо стоящий на ногах алкаш. Визгу много, шерсти мало.

И к сожалению, пока это чудо продолжает сидеть в своей реальности и как бы руководить, изменений не предвидится. Разве что в еще более худшую сторону.

Эль Мюрид, kasparov.ru

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