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Беларусь накрыл мощный ливень с градом: фото и видео

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  • 17.07.2021, 16:39
  • 25,510
Беларусь накрыл мощный ливень с градом: фото и видео

(Обновляется) Затопило областные города.

Беларусь накрыл мощный ливень с градом. Такие кадры из Бреста и Гродно публикуют местные телеграм-каналы, пишет телеграм-канал «Хартия-97%».

В Гродно водители перекрыли движение на одной из трасс, спасая свои автомобили под мостом от града.

Вслед за Гродно под воду начал уходить и Минск.

Минсктранс сообщает, что в Советском районе Минска из-за погоды остановлено движение нескольких маршрутов общественного транспорта.

Затоплены улицы в центре Минска.

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