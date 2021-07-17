Беларусь накрыл мощный ливень с градом: фото и видео 7 17.07.2021, 16:39

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(Обновляется) Затопило областные города.

Беларусь накрыл мощный ливень с градом. Такие кадры из Бреста и Гродно публикуют местные телеграм-каналы, пишет телеграм-канал «Хартия-97%».

В Гродно водители перекрыли движение на одной из трасс, спасая свои автомобили под мостом от града.

Вслед за Гродно под воду начал уходить и Минск.

Минсктранс сообщает, что в Советском районе Минска из-за погоды остановлено движение нескольких маршрутов общественного транспорта.

Затоплены улицы в центре Минска.

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