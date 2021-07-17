Медики назвали пять продуктов, которые улучшают состояние сердца 17.07.2021, 17:10

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В числе лучших продуктов, употребление которых позитивно сказывается на сердце, оказался чеснок.

Одно из ведущих британских СМИ, издание Express (перевод - healthinfo.ua) опубликовало после разговора со специалистами список из нескольких продуктов, способных улучшить состояние сердца за счет снижения уровня холестерина. Прежде всего, необходимо добиваться снижения количества «плохого» холестерина ЛПНП, который накапливается в виде бляшек на стенках кровеносных артерий. Со временем эти холестериновые отложения разрастаются, что затрудняет прохождение достаточного количества крови по артериям. Иногда холестериновые бляшки отрывается от стенок и образуют сгусток: если он закупорит собой, может возникнуть сердечный приступ или инсульт.

Специалисты констатируют: хотя высокий уровень холестерина может передаваться по наследству, он часто является результатом нездорового образа жизни. Для борьбы с его избытком и с образованием холестериновых пробок в сосудах эксперты рекомендуют включать в рацион при отсутствии противопоказаний следующие продукты.

Авокадо. Является богатым источником мононенасыщенных жиров и клетчатки – двух питательных веществ, которые являются особенно эффективными, когда речь заходит о снижении концентрации «плохого» ЛПНП- холестерина. По данным Express, клинические исследования подтверждают данный эффект растительного продукта. Так, в одном исследовании взрослые люди с избыточным весом и высоким уровнем холестерина ЛПНП, съедавшие один авокадо в день, смогли добиться его более значительного снижения, чем те, кто не ел.

Орехи. Грецкие орехи богаты растительным разнообразием жирных кислот омега-3, что важно для улучшения состояния сердца. В свою очередь, миндаль богат L-аргинином, аминокислотой, которая помогает организму вырабатывать оксид азота, расслабляющий стенки сосудов и стабилизирующий кровяное давление. Вдобавок в орехах содержатся кальций, магний и калий – минералы, также способствующие нормализации показателей АД, что снижает риск сердечных заболеваний.

Фрукты и ягоды. Многие виды фруктов и ягод богаты растворимой клетчаткой – важным компонентом, помогающим снизить уровень холестерина благодаря специфическому усвоению. Кроме того, их биоактивные соединения обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием.

Темный шоколад и натуральный какао. Их способность снижать уровень ЛПНП-холестерина в организме также подтверждается исследовательскими данными. Ученые полагают, что какао и темный шоколад, защищают холестерин в крови от окисления, являющегося провокатором сердечных заболеваний. Согласно научным данным, люди, регулярно употребляющие какао (натуральный, без добавления сахара), уменьшают свой риск смертности от сердечно-сосудистых патологий.

Чеснок. Пряный овощ содержит различные мощные растительные соединения, в том числе его основное активное соединение – аллицин. Исследования показывают, что благодаря его действию может снижаться кровяное давление у людей с гипертонией.

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