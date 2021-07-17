Машины российского АвтоВАЗа стали самыми невостребованными в Европе 2 17.07.2021, 17:38

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Авто российской компании не соответствуют экологическим стандартам ЕС.

В странах Евросоюза за первые шесть месяцев этого года продали 741 автомобиль российской марки Lada. Об этом сказано в отчете Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), который опубликован 16 июля, пишет «Гордон».

По данным аналитиков, это на 35,4% меньше показателей аналогичного периода прошлого года, тогда на европейском рынке продали 1147 машин Lada.

Таким образом, Lada стала самой непопулярной маркой машин, которые продаются в Европе. По уровню продаж к АвтоВАЗу приблизилась французская Alpine. За этот год компания смогла продать в Европе всего 758 машин.

В июне продажи Lada также уменьшились, за прошлый месяц европейцы купили 126 российских машин, на 59,2% меньше, чем в июне прошлого года. В прошлом месяце автомобили Lada заняли последние место в рейтинге популярности в Европе. Alpine в июне продала 202 автомобиля, опередив компанию из России.

Лидером продаж в Евросоюзе стала немецкая компания Volkswagen. За шесть месяцев компания продала более 625 тыс. авто, на 25% больше, чем в 2020 году. На втором месте Peugeot с показателем 380,7 тыс проданных машин (+31,3%). Замыкает первую тройку Peugeot. Французская компания продала за полгода в Европе 347,6 тыс. автомобилей. Эта цифра на 3,6% больше показателей прошлого года.

Примечательно, что АвтоВАЗ официально не занимается поставками машин в Европу с 2019 года. По информации Autonews.ru, компания прекратила поставки новых автомобилей в ЕС из-за ужесточения экологических стандартов. До этого продавал свои авто в таких европейских странах, как Германия, Австрия, Болгария, Литва и Венгрия.

Продажей российских машин в некоторых странах занимаются небольшие частные компании, отметило РБК. В Словакии местная компания Autoprofit Group импортирует внедорожники Lada Niva Travel. Российские машины появились у независимого дилера CanoCar в чешском городе Брно. В Германии автомобили Lada продают несколько небольших фирм.

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