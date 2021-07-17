Польша изменила правила въезда в страну 17.07.2021, 17:54

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Новые правила помогут отслеживать распространение коронавируса.

С субботы, 17 июля, Польша обязала авиапассажиров прибывающих из-за рубежа, заполнять карту местонахождения путешественника (eKLP) в электронном виде. Новые правила помогут отслеживать распространение коронавируса. Как пишет «Апостроф», об этом говорится на сайте правительства Польши.

Документ необходимо заполнить до прохождения проверки пограничниками и предоставить бумажное или электронное подтверждение сотрудникам аэропорта.

Помимо стандартных данных, в карте местонахождения нужно указать документ, подтверждающий выздоровления от коронавирусной болезни, или полную вакцинацию или отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Кроме того, вносятся сведения о местах, где человек собирается находиться в течение первых двух недель пребывания в Польше.

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