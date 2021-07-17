Ученые нашли в почве фрагменты ДНК внеземного происхождения 17.07.2021, 17:59

3,754

Биологи назвали странные фрагменты ДНК «боргами».

Ученые обнаружили в массе ДНК почвенных бактерий молекулы, не принадлежащие ни бактериям или эукариотам, ни вирусам или плазмидам, пишет сайт rusjev.net . Странные молекулы ДНК, найденные в почве, не похожи ни на что. Ученые отметили, что они сильно отличаются от бактериальных, вирусных или других генов. Кроме того, они не похожи даже на плазмиды. Напомним, плазмиды — небольшие молекулы ДНК, физически обособленные от хромосом и способные к автономной репликации. Главным образом плазмиды встречаются у бактерий, а также у некоторых архей и эукариот. Чаще всего плазмиды представляют собой двухцепочечные кольцевые молекулы.

Биологи назвали странные фрагменты ДНК «боргами» — в честь фантастических существ из сериала «Звездный путь». По сюжету, они были в состоянии осуществлять прямой обмен генами друг с другом.

«Борги», обнаруженные учеными в образцах почвы из Калифорнии — скорее всего, элементы внехромосомной наследственности, как и плазмиды. Но если плазмиды состоят максимум из сотен тысяч нуклеотидов, то у «боргов» обнаружены более миллиона последовательностей.

Секвенирование «боргов» показало, что в них входят гены, характерные для Methanoperedens. Как известно, это метанотрофные бактерии. Их задача — поглощать метан и выводить его из атмосферы. Предварительный анализ показал, что «борги» — это инструмент метаболизма почвенных анаэробных бактерий. Однако авторы работы, опубликованной в библиотеке препринтов bioRxiv, отмечают, что необходимы дополнительные исследования.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».