Беларусь уходит в отпуск: как и за сколько организовать путешествие на велосипедах 17.07.2021, 18:38

Вариант бюджетного путешествия по Беларуси.

На велосипеде не катались с прошлого года, поэтому запланировали небольшой круговой маршрут - 60 км на два дня, от Ивья до слияния Западной Березины и Немана, пишет для kp.by Элеонора Рубанова.

Проложили его по лесу, вдоль реки, с остановками для купания и отдыха. В итоге до слияния мы недотянули, но 56 км проехали.

Маршрут получился такой: Ивье - д. Cтарченяты - д Мишуковичи - д. Миколаево - вдоль Нёмана - д. Миколаево (ночевка) - д. Барово - д. Лелюки - д. Дуды - Ивье.

Специально из Ивья выезжали по одной дороге, чтобы посмотреть татарские мечеть и кладбище. А возвращались с другой стороны - мимо монастырского комплекса бернардинцев.

Большая часть дорог была гравийной или лесной. По лесу песчаных участков почти не было. И если в ельнике было душновато, то по сосновому лесу катиться - одно удовольствие. Гравийка тоже не самая плохая. Конечно, велосипедисту больше нравится ехать по асфальту, пусть даже разбитому. Поэтому радовались деревням - почти во всех на центральных улицах лежит асфальт. Более того, в деревенских магазинах установлены кондиционеры. Сделали даже небольшой крюк в 2 км, чтобы в деревне Лелюки купить мороженое и подышать под кондиционером.

Через 15 км от старта на одном велосипеде поломалась педаль - рассыпался подшипник. Попытки починить не увенчались успехом. Хорошо, что штырь не отвалился - крутить неудобно, но хотя бы едешь! За 15 лет активного велотуризма такая поломка случилась впервые. А через 2 км отлетела педаль на втором велосипеде, но ее удалось починить.

Жара, время потрачено на ремонт, да еще умудрились заблудиться в лесу и накрутили лишние 7 км. До слияния Западной Березины и Немана недотянули! Хотя до окончания светового дня еще несколько часов, решили искать место на ночевку.

Нёман большой, а стать негде!

Это кажется, что если едешь вдоль реки, да еще на велосипеде, можно лагерь разбить в любом месте. На самом деле в густом лесу не станешь, нужна хотя бы небольшая полянка, чтобы развести костер и поставить палатки. И открытое место в такую жару не подойдет, хочется в тень. Плюс обязательно должен быть подход к воде. А у Немана в этих местах берега высокие, обрывистые. В идеале - чтобы не было рядом старицы или болотца, ведь это рассадники комаров. А комары в этом году особенно злые!

От Миколаево едем вдоль Немана - здесь много хороших стоянок. Но все они были заняты. Вдоль реки машины, большие компании и маленькие, дети, собаки, выпившие мужики, одна музыка сменяется другой… Мы готовы были приткнуться между компаниями - нас всего четверо велосипедистов, места много не надо. Но даже таким образом пристроиться не получилось. В результате решили вернуться к деревне Миколаево, где еще в обед любовались видами на Неман. Чтобы не было скучно, назад поехали по другой дороге.

Нам повезло - полянка на краю деревни оказалась не занята. Высокий берег, панорама на Неман, поют птицы, квакают лягушки… На поиск места для ночевки ушло три часа. Но зато за водой для приготовления еды мы ходили в деревню, а не брали ее в реке.

Машины: где оставить на ночь, как везти велосипед

Велосипеды проще везти на специальном велобагажнике, который крепится или на крышу, или сзади на фаркоп.

Но можно в машине разложить заднее сиденье, тогда помещается два велосипеда и два рюкзака. То есть до стартовой точки похода на одной машине запросто доедет два туриста-велосипедиста со всем снаряжением.

Машины на ночь мы оставляем на стоянках возле местных исполкомов, банков, отделений милиции, а в деревнях - возле сельсоветов. В Ивье запарковались на центральной площади возле исполкома.

Что посмотреть по дороге

Ивье

Небольшой городок богат на достопримечательности. Ивьем владели Радзивиллы, Кишки, Сапеги, Огинские, Тызенгаузы, Замойские. В ХVI веке здесь была Ивьевская арианская академия, одна из первых в Беларуси типографий. До 1939 здесь была Польша.

Центр Ивья, как и положено белорусскому местечку, - торговая площадь. Здесь, а также на соседних улицах сохранилась каменная застройка конца XIX - начала XX веков. Много еврейских домов со своей уникальной архитектурой, старая синагога. На площади - памятник, посвященный четырем конфессиям города: католической, православной, мусульманской и иудейской. По такому атмосферному центру хочется гулять, спуститься к реке к монастырю.

Практически из любой точки города виден костел св. Петра и Павла с монастырем бернардинцев. Рядом - статуя Иисуса Христа. Она напоминает ту, что в Рио-де-Жанейро. Но на самом деле - это копия статуи Кришту Рей (Христос-Царь) из португальского города Алмада. Если смотреть из-за спины Иисуса, создается впечатление, что он обнимает весь город. Недалеко святой родник с купелью, старая мельница.

Ивьевская мечеть - одна из немногих действующих в Беларуси. Татары здесь появились еще в XIV веке. Дом, где живет татарин, можно узнать сразу: возле него обязательно есть теплицы.

Еще одно оригинальное место - композиция «Колесо истории»: 14 выложенных по кругу камней символизируют 14 значимых дат из истории Ивья - от первого упоминания до придания статуса города.

Что посмотреть по дороге

Покровская церковь в деревне Миколаево

Эта голубая деревянная церковь видна издалека. Построена в 1923 - 1926 годах на месте сгоревшей церкви. В советское время здесь, конечно, был склад. В 1990 году храм был восстановлен и освящен. Место очень красивое.

Костел Рождества Девы Марии в деревне Дуды

Это один из самых старых деревянных костелов, построен в 1772 году. Возле храма такая же старая колокольня. Костел сохранился, пожалуй, в своем первозданном виде. Но и здесь после войны был склад. В 1983 году здание было возвращено Католической церкви, в 1990 году оно было отреставрировано. Желтое здание костела видно с трассы Минск - Гродно. Но, несмотря на близость загруженной дороги, место очень тихое.

Как подготовить велосипед

Велосипед перед путешествием надо привести в порядок: почистить и смазать цепь, накачать колеса, проверить тормоза.

Несмотря на ТО велосипеда в дороге может лопнуть шина (и не один раз!), покрышка, порваться цепь, сломаться педаль… Поэтому ремнабор с собой обязателен - ключи, запасная камера, клей, заплатки.

ЦЕНА ВОПРОСА

На 2 человек на два выходных дня:

Бензин - 38 руб.

Продукты с собой - 35 руб.

Траты по дороге (мороженое, вода) - 32 руб.

Итого: 105 руб.

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