Вдова Александра Литвиненко - о постановке в театре Grand park Opera в Великобритании 17.07.2021, 19:46

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Александр Литвиненко

Зал был полон.

В 2006 году в Лондоне был отравлен бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, автор книги «ФСБ взрывает Россию». На днях в Великобритании поставили оперу о смерти Литвиненко.

Его вдова Марина Литвиненко рассказала «Новой газете»:

— После трагической смерти Саши я долгие годы переживала, что английским обществом это отравление воспринимается как сугубо частные разборки русских. Что вот русские сюда приезжают, друг друга убивают, травят полонием… И вот прошло 15 лет. Я вижу благодаря этой постановке, что случившееся с мужем воспринято именно так, как оно было в реальности, — что это не русские разборки и не убийство русского шпиона, а это отравление гражданина Великобритании представителями российских властей.

Приведет ли эта опера к какому-то повороту и сдвигу в части наказания его отравителей? Я с сыном уже прошла через инквест, публичное судебное расследование, по итогам которого были установлены официальные исполнители отравления — Дмитрий Ковтун и Андрей Луговой. Сегодня мы ждем решения Европейского суда по правам человека. Ключевой поворот может произойти только в случае ареста обвиняемых. Учитывая, что в Великобритании не существует сроков давности, Луговой и Ковтун будут арестованы там, где это возможно.

Конечно, опера — это очень сложный ивент. Даже когда реальные события переносят на сцену в качестве театральной пьесы, сложно сохранить детали и правдоподобность, что уж говорить об опере. Тут условность еще больше. Но при этом через музыку можно передать какие-то чувства. Для меня важно, что эта опера базируется на книге, посвященной Саше и нашей с ним жизни до отравления и в момент самого отравления. Мне понравилось то, как была передана атмосфера.

Для меня важно, что Энтони Болтон, который загорелся идеей поставить на основе этой истории оперу, не двигала никакая политическая ангажированность, ему никто не ставил никакой заказ. Я понимаю, как иногда людям в России трудно это принять.

Что успешный состоявшийся человек и финансист просто решил вложить свои деньги в постановку оперы на тему отравления Литвиненко и, более того, сам написал эту оперу. Но так и было на самом деле.

Я никогда до этого не знала Болтона. Он вышел на меня сам 10 лет назад. Я тогда только начинала подготовку к инквесту, чтобы требовать от государства показать все документы, которые были собраны в ходе секретного расследования. Мне было вообще ни до чего. «Хотите писать оперу, да ради бога», — ответила я Болтону, не считая, что его затея серьезна.

Но когда три года назад он снова вышел на меня и сказал, что опера готова и начинаются репетиции с актерами, я обалдела. Я тогда по-настоящему увидела неподдельную искренность в его глазах и в глазах всей его команды, которая делала эту оперу. Книга об отравлении мужа задела их за живое.

То, с каким энтузиазмом они делали постановку, как они хотели, чтобы она получилась, меня просто поразило. И мне было важно их поддержать своим согласием.

Меня подкупила именно их искренность и мотив. А мотив был один — сделать красивое драматическое произведение. Еще раз: без какого-либо политического подтекста.

Считаю очень символичным, что одной из героинь стала Анна Политковская. Для автора и для человека, который написал либретто, она действительно герой. Назовите мне хотя бы одно драматическое произведение в России, посвященное Политковской или чеченской войне. Такое вообще невозможно представить. А в Англии поставили.

…Зал был полон. Билеты раскуплены. Несмотря на то что это происходила просто генеральная репетиция. Причем английская публика пришла на генеральную репетицию dress-up, некоторые даже black tie: красиво одетые, в вечерних платьях и смокингах… И само место — графство Суррей — добавляло к происходящему что-то нереально красивое. Все было очень спокойно, уравновешенно и торжественно. На премьеру Энтони Болтон закупил и принес огромное количество книг про Сашу…

Для меня эта опера — еще одно подтверждение того, что, несмотря на недостатки (они есть везде), люди в Англии умеют любить, умеют ценить и обладают нормальными человеческими чувствами. Здесь есть что-то такое, что, к сожалению, в России почему-то не приживается — искренность помыслов.

Кстати, комментарий Лугового относительно этой оперы прозвучал еще до премьеры — он «на сто процентов уверен», что опера написана «в структурах спецслужб». Ну а где еще?! Когда директор оперы перед началом приветствовала публику и сообщила помимо прочего об этой реакции одного из обвиняемых, зал смеялся. Все всё понимают.

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