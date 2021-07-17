БОР: Если хотим получать высокие зарплаты, то должны научиться остаивать свои права 1 17.07.2021, 20:32

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В демократических странах руководство печется о правах рабочих.

Все в нашей жизни строится на доверии: отношения, политика, религия, пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» БОР.

Именно поэтому в нормальных демократических странах политики так пекутся о своей репутации. Они понимают, что, если они подорвут доверие к себе, — о них быстро забудут. Если человек подведет доверие товарища, их отношения распадутся.

Именно поэтому в нормальных демократических странах руководство печется о правах рабочих. Если руководство в договоре укажет одни условия труда, а предоставит другие — работник откажется выполнять свои обязанности. И это нормально.

В нашей же реальности доверия нет ни к политикам, ни к руководителям. Сотрудничество целиком строится на страхе, а не на системе сдержек и противовесов. Представьте себе ситуацию: женщину избивает муж, а она вместо того, чтобы пойти и написать заявление в милицию идет покупать косметику, чтобы скрыть побои. Максимум — она пожалуется подруге или маме. Но если жена уйдет, мужу придется либо исправиться, либо остаться одному.

Так и заводчане. Мы можем получать высокие зарплаты, лечиться в хороших клиниках, ездить в отпуск не в деревню на дачу, а на море. Но мы говорим о проблемах только друзьям и коллегам. Мы не стремимся решить их, так как боимся, что будет еще хуже. Но это не та ситуация, в которой нужно бояться мужа, который побьет. Это та ситуация, когда нужно бояться, что из-за идиота начальника мы лишимся нашей работы. Волна ликвидаций уже пошла.

Напомним, что недавно ряд белорусских телеграм-каналов распространил информацию об «отпускных» настроениях в обществе.

«Закрывайте свои фирмы, магазины, кафе, торговые точки, ставьте на прикол свои такси и езжайте на дачи, на море, выезжайте на природу. Лишим синепалого и его холуев кормовой базы! Всего несколько недель остановки деловой активности и система рухнет. Беларусь уходит в отпуск», - предлагают белорусы.

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