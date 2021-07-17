Ученые: Собаки с рождения способны понимать человеческие жесты 1 17.07.2021, 20:55

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Американские исследователи провели серию экспериментов, в котором участвовали 37 волков и 44 собаки.

Известно, что собаки произошли от волков, но до сих пор остается неясным, как одомашнивание повлияло на познавательные способности этих животных. Одна из гипотез гласит, что доместикация изменила социальное поведение собак, в результате чего естественный отбор у них пошел на тех, кто имел влечение к людям.

Ученые из Университета Дьюка (США) провели серию экспериментов, в котором участвовали 37 волков и 44 собаки. Ни один из волков не смог понять, что означает человеческий жест, указывающий на местоположение угощения. Зато 17 из 31 щенка ретривера, имевших меньше контактов в людьми в силу возраста, чем их дикие собратья, поняли, куда указывал палец. Некоторые даже с первого раза. Работа опубликована в журнале Current Biology, пишет Naked science.

Исследователи пришли к выводу, что собаки обладают врожденной способностью к распознаванию человеческих жестов. То есть общение с людьми явно повлияло на генетику. Это, впрочем, не означает, что с возрастом они не приобретают больше навыков к общению с людьми — наоборот, таковых становится все больше.

Порой появляются слухи, что красные волки все еще бродят по территории Техаса, несмотря на то, что примерно 40 лет назад их официально объявили вымершими в дикой природе.

Точно так же щенки волков способны больше научиться доверять людям с течением времени. Просто собаки с самого детства куда меньше боятся человека, чем дикие собратья. Специалисты выяснили, что щенки собак в пять раз чаще приближаются к знакомому человеку и в 30 раз чаще — к незнакомцам. К тому же собаки чаще смотрели на людей, чем волки, устанавливая зрительный контакт в то время, когда они не могли понять определенные задачи в экспериментах.

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