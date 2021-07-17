БЖД: Из-за дождей останавливалось движение поездов 5 17.07.2021, 21:30

5,972

Возникли задержки в движении как минимум трех составов в Минской области.

Сегодня из-за непогоды возникли задержки в движении как минимум трех составов в Минской области. Об этом сообщает Белорусская железная дорога.

В частности, на участке Молодечно — Куренец по причине сложных погодных условий задержаны поезда:

- №6683 региональных линий Крулевщизна — Молодечно — на 2 часа;

- №871 региональных линий Минск — Полоцк — на 20 минут;

- №872 региональных линий Полоцк — Минск — на 25 минут.

К этому моменту, информирует БЖД, движение восстановлено. Принимаются меры по пересадке пассажиров на станции Молодечно и доставке их до места назначения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».