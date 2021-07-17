БЖД: Из-за дождей останавливалось движение поездов

БЖД: Из-за дождей останавливалось движение поездов5
- 17.07.2021, 21:30
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Возникли задержки в движении как минимум трех составов в Минской области.
Сегодня из-за непогоды возникли задержки в движении как минимум трех составов в Минской области. Об этом сообщает Белорусская железная дорога.
В частности, на участке Молодечно — Куренец по причине сложных погодных условий задержаны поезда:
- №6683 региональных линий Крулевщизна — Молодечно — на 2 часа;
- №871 региональных линий Минск — Полоцк — на 20 минут;
- №872 региональных линий Полоцк — Минск — на 25 минут.
К этому моменту, информирует БЖД, движение восстановлено. Принимаются меры по пересадке пассажиров на станции Молодечно и доставке их до места назначения.