Премьер-министр РФ запретил замам и министрам покидать страну без разрешения

Премьер-министр РФ запретил замам и министрам покидать страну без разрешения7
- 17.07.2021, 21:36
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Чиновникам рангом ниже придется спрашивать согласия у непосредственного начальства.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин запретил своим заместителям и министрам выезжать из страны без разрешения, сообщает kasparov.ru.
Распоряжение было подписано Мишустиным седьмого июля. Чиновники более низкого ранга должны будут просить позволить им выехать за границу у заместителей председателя правительства или руководителя аппарата.