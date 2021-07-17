Премьер-министр РФ запретил замам и министрам покидать страну без разрешения 7 17.07.2021, 21:36

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Чиновникам рангом ниже придется спрашивать согласия у непосредственного начальства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин запретил своим заместителям и министрам выезжать из страны без разрешения, сообщает kasparov.ru.

Распоряжение было подписано Мишустиным седьмого июля. Чиновники более низкого ранга должны будут просить позволить им выехать за границу у заместителей председателя правительства или руководителя аппарата.

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