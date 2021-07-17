«Остановим безумца, у которого со здоровьем все хуже» 8 17.07.2021, 21:40

10,966

Главная команда на поле - мы сами.

В очередной раз обращаем внимание, что безумный дед ценит себя и деньги выше суверенитета страны, пишет телеграм-канал «Ник и Майк». Стоит вспомнить, что самый главный заговорщик находится в Минске. Пока еще есть время остановить безумца, у которого со здоровьем все хуже.

Пора бы уже определиться с построением на поле и схемой нападения. Второй тайм и добавленное время уже отменены.

Так или иначе, но хунта будет вынуждена перевести страну в режим электоральной турбулентности, потому что денег просто так никто не дает. И время затикает для всех еще быстрее.

Кстати, летняя жара для этого выбрана не случайно - Европа выйдет на поле только к осени. Но возможны сюрпризы от США. Любой санкционный документ готовится несколько месяцев. Не нужно искать заговоры, разочаровываться или приписывать себе чужие заслуги. Это просто календарь и бюрократия.

Главная команда на поле - мы сами. По правилам хунты народ жить не хочет. Лето продолжает ускоряться. И, да, для хунты 9 августа - памятная дата. Готовятся. Не могут простить поражения и продолжающегося уже год унижения. В РУВД активно отменяют отпуска, чем злят личный состав.

Мы тоже готовимся. Тем, кто не готов к активной деятельности, настоятельно рекомендуем забрать деньги и уйти в отпуск. Своеобразный, но тоже вклад в общее дело. Тик-так.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».