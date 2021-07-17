Аналитик: Не внесли «Белоруснефть» отдельной строкой? Хорошо, внесут в следующем списке 1 17.07.2021, 22:42

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Экономист – об антисанкционных уловках.

— Попытки такого рода будут. И они будут регулярными. Потому что очень сложно построить такой дизайн санкций, который бы изначально закрывал бы все лазейки, — аналитик Сергей Чалый затронул новость о выводе «Белоруснефти» из-под подчинения «Белнефтехима». Об этом пишет «Салідарнасць».

По мнению эксперта, подобные уловки, если Запад действительно заинтересован в эффекте от санкций, вряд ли будут успешны в конечном итоге:

— Не внесли «Белоруснефть» отдельной строкой? Ок, внесут в следующем списке.

Об экономике

Сергей Чалый отметил, что в последнее время вопросам экономики власти уделяют внимание по остаточному принципу. При этом есть ощущение недооценки вреда, наносимого экономике самой же властью.

Экономист прогнозирует постепенный спад до конца года, затухание экономической активности. А с начала следующего года, когда начнут действовать санкции, спад только усилится. Беларусь рискует стать одной из самых отстающих экономик в регионе.

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