В Хорватии обнаружили уникальные сокровища греческого воина в шлеме из эпохи войны с персами 18.07.2021, 8:32

Необычная находка была сделана, когда археологи восстанавливали ранее поврежденный курган.

В Хорватии специалисты обнаружили старинный шлем из бронзы, который применялся в Греции во времена греко-персидских войн. Его нашли в одной из гробниц, расположенной в хорватской Далмации.

Об этом сообщает greekreporter.com (перевод — planetanovosti.com.

В исследуемой гробнице был похоронен греческий воин примерно в 4 столетии до нашей эры. Стоит отметить, что шлем с открытым лицом появился еще на Пелопоннесе в 8 веке до нашей эры. Впервые такую форму во время военных действий использовали скифы, а также этруски. Позже он прославился в качестве иллирийского шлема.

В могиле воина также была обнаружена сокровищница. В ней специалисты смогли найти древнее оружие, в том числе специальные ножи и копья. Вместе с этим воином было похоронено еще как минимум два человека. Одним из них была женщина, у которой археологи нашли браслет из бронзы. К другим находкам можно отнести янтарные бусины, бронзовые пинцеты и разнообразные украшения, иглы и фибулы из серебра. Очень важной находкой стали также тридцать ваз, которые по большей части имеют греческое происхождение.

Такая необычная находка была сделана тогда, когда археологи восстанавливали ранее поврежденный курган. Ученые отметили, что обнаруженные кости воина были в слишком плохом состоянии. Они добавили, что исследуемый курган хранит в себе еще огромное количество сокровищ, которые в скором времени, возможно, будут обнаружены.

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