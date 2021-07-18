МИД Эстонии объяснил отказ отправлять нового посла в Беларусь 1 18.07.2021, 9:13

Таллин обосновал свое решение.

Эстония не отправит в Беларусь нового посла. Подобный шаг "был бы неуместен", поскольку официальный Таллин не считает правящего в Беларуси Александра Лукашенко законным главой государства, написала министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс в колонке для издания Eesti Paevaleht (перевод — dw.com).

Выдача верительных грамот в обычном порядке "может быть истолкована как изменение позиции Эстонии", отметила она.

Глава эстонского внешнеполитического ведомства видит 4 варианта поведения. По мнению Лийметс, Таллин может ничего не предпринимать или понизить уровень своего представительства, назначив временного поверенного в делах. Кроме того, эстонский посол может не передавать верительные грамоты Лукашенко и остаться работать в Таллине. Еще одним вариантом является отказ от дальнейших шагов и продолжение работы с сокращенным составом посольства.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд 6 июля назначила новым послом в Минске Яака Ленсмента. Его инаугурация намечена на сентябрь, однако зависит от оценки Таллином обстановки в Беларуси, указала глава МИДа.

Санкции ЕС по Беларуси

Евросоюз в конце 2020 года ввел три пакета санкций в отношении Минска за фальсификацию президентских выборов 9 августа 2020 года и за репрессии в отношении протестующих. В санкционном списке стоят 88 человек, включая самого Александра Лукашенко, а также семь предприятий.

А 5 июня вступили в силу санкции ЕС по государственным белорусским авиакомпаниям. Им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами Евросоюза. Этот шаг стал ответом Брюсселя на принудительную посадку Минском лайнера Ryanair и задержание оппозиционного блогера Романа Протасевича и его спутницы, россиянки Софьи Сапеги.

Четвертый пакет санкций ЕС был принят 24 июня. Меры включают запрет на ввоз в Евросоюз ряд нефтепродуктов, включая бензин, моторные масла и природный газ, если те "происходят из Беларуси или были экспортированы из Беларуси". Лицам и компаниям в ЕС запретили предоставлять финансирование, посреднические услуги либо техническую помощь, касающиеся импорта или транспортировки нефтепродуктов. Аналогичные ограничения введены на калийные удобрения и табачные изделия.

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