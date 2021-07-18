Названы победители Каннского кинофестиваля-2021 1 18.07.2021, 9:42

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Золотую пальмовую ветвь получил фильм француженки Джулии Дюкорно.

Фильм «Титан» французского кинорежиссера Джулии Дюкорно получил главный приз 74-го Каннского кинофестиваля — Золотую пальмовую ветвь. Лауреатов фестиваля объявил глава жюри Спайк Ли.

При этом он случайно объявил победителя в главной номинации раньше остальных, вероятно, не преодолев языкового барьера с остальными участниками церемонии на сцене, сообщает «Новая газета».

«ТИТАН» — ЛАУРЕАТ ГЛАВНОЙ ПРЕМИИ

Картина 37-летней Дюкорно это боди-хоррор о девушке, которая занимается сексом с машинами и убивает людей. При этом сюжет фильма не раскрывался до премьеры.

ЛУЧШИЙ РЕЖИССЕР

Лучший режиссер фестиваля — француз Леос Каракс, снявший картину «Аннетт».

ЛУЧШИЕ АКТЕР И АКТРИСА

Американский музыкант Калеб Лэндри Джонс признан лучшим актером за роль в фильме австралийца Джастина Курзеля «Нитрам».

Лучшей актрисой стала норвежка Ренате Рейнсве. В картине «Худший человек на свете» она исполнила роль 30-летней женщины из благополучного скандинавского общества, которая испытывает кризис и не может найти подходящее занятие.

ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ

Награда за лучший сценарий досталась японскому режиссеру Рюсукэ Хамагути за фильм «Сядь за руль моей машины».

ПРИЗ ЖЮРИ И ГРАН-ПРИ

Приз жюри фестиваля в Канне вручили израильскому режиссеру Надаву Лапиду за «Колено Ахеда».

Финская картина «Купе №6» Юхо Куосманена о финской студентке и русском шахтере в поезде Москва-Мурманск, и «Герой» иранца Асгара Фархади удостоились Гран-при.

Фильм украинского режиссера, уроженца белорусских Барановичей, Сергея Лозницы «Бабий Яр. Контекст» получил на Каннском кинофестивале премию «Золотой глаз», разделив первое место с документальной работой индийского режиссера.

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