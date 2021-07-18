Политолог: Путин снова напомнил Лукашенко, что «мухи отдельно, котлеты отдельно» 11 18.07.2021, 9:59

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Белорусский диктатор попал в настоящую политическую ловушку.

За внезапной встречей Путина и Лукашенко, которая прошла в Санкт-Петербурге прежде всего кроются экономические интересы России.

Соответствующее мнение озвучил политический обозреватель Юрий Редьков, комментируя итоги переговоров Путина и Лукашенко, пишет сайт «БП».

По его словам, последние действия белорусской власти на западной границе вызвали болезненную реакцию в Кремле, и главная «мозоль» это - транзит товаров, идущих из Европы через белорусскую территорию в Россию и обратно.

«Конечно, можно делать вид, что обострение обстановки с беженцами из ближнего Востока, которые наводнили приграничье Литвы, Польши и Латвии со стороны Беларуси, это - проблемы сопредельных государств с Россией. Но ситуация заходит слишком далеко и грозит полной блокировкой границы с Беларусью со стороны Запада, а значит и с Россией», - пояснил он.

Редьков подчеркивает, что Путин – это жесткий и хладнокровный прагматик.

«И в пору вспомнить его цитату «Мухи отдельно, котлеты отдельно», что в данной ситуации означает: «Дружба дружбой, а денежки врозь», - указал он.

Оценка транзита измеряется временем и безопасностью, уверен Редьков.

«Ввиду этого важного экономического актива Лукашенко и Запад, и Россия закрывали глаза на нарушения прав и свобод белорусских граждан.

Но сейчас транзитный актив в Беларуси дискредитирован последними событиями вокруг посадки самолета с Протасевичем на борту, а также ситуацией с беженцами из Ближнего Востока», - считает политобозреватель.

Недальновидная политика белорусских властей привела к ситуации «Троянский конь», обращает внимание Редьков.

«Приняв «дар», Лукашенко попал в настоящую политическую ловушку, подставив под удар не только свою политическую карьеру, но и экономическую безопасность не только своей страны, но и России. Обстановка накаляется еще и тем, что в России бушует коронавирусная эпидемия, в том числе проходит важная политическая кампания по выборам в Госдуму, а также напряженная обстановка на границе в Азии», - добавил он.

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