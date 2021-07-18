Небесная канцелярия ввела санкции против Таракана 17 18.07.2021, 13:09

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Мост в Гродно «подкосило», как и здоровье узурпатора.

Посмотрите, что стало с мостом в Гродно, который вчера должен был торжественно открывать Лукашенко, пишет «Наша Нива».

В субботу планировалось открытие нового четвертого моста в Гродно с участием Таракана. Поблизости поставили сцену, ожидался концерт и световое шоу.

«Однако за несколько часов до мероприятия через город прошел сильный ливень и в том самом месте, где двумя неделями ранее случился оползень, снова сошел грунт. Лоток для аварийного сброса воды замыло песком, обвалились тротуары. Дорожное полотно не повреждено, однако участок был перекрыт для прохода и проезда», — отмечает «Наша Нива».

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал видео разрушений возле моста и так прокомментировал своеобразные «знаки времени» из Гродно:

«Видео-иллюстрация «стабильности». Вот он мост, красоваться на открытии которого ехал плешивый, но мост смыло ливнем.

То ли мост не захотел участвовать в этом цирке и самоликвидировался, то ли небесная канцелярия ввела свои санкции против Таракана».

Официальные СМИ связали отмену визита Лукашенко в Гродно исключительно с погодными условиями. Однако независимые телеграм-каналы обратили внимание на то, что информация про отмену поездки появилась на фоне новостей про стремительно ухудшающееся здоровье белорусского диктатора.

Так что можно сказать, что мост в Гродно «подкосило», как и здоровье узурпатора.

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