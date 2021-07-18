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В Беларуси запретили детские крестильные рубашки

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  • 18.07.2021, 11:22
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В Беларуси запретили детские крестильные рубашки

Изъяты из продажи те, которые имеют маркировку «Ангелочки».

В Беларуси запретили продажу детских крестильных рубашек, произведенных во Владимирской области России. Об этом сообщил телеграм-канал Госстандарта «Безопасность и качество».

Так выяснилось, что крестильные наборы с маркировкой «Ангелочки» не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза о безопасности продукции для детей и подростков.

Так в маркировках крестильных рубашек нашли несоответствия информации о виде и составе ткани. Например, в одной крестильной рубашке вместо 100% хлопка, как на этикетке, было всего 42,7% хлопка и 57,3% - полиэстера. А рукава и горловина, контактирующие с кожей младенца, содержали еще меньше хлопка - всего 25,9%

Во втором крестильном наборе так же были «несостыковки». Производитель написал, что в составе 100% хлопка, а на самом деле было всего 35,2% хлопка в основной ткани рубашки, а в отделке и вовсе было 100% полиэстера.

Эти крестильные рубашки запретили ввозить и продавать в Беларуси, а также постановили изъять из обращения.

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