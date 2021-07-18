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В России смертность от наркотиков выросла на 60%

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  • 18.07.2021, 11:27
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В России смертность от наркотиков выросла на 60%

Сведения опубликовал Росстат.

Смертность в России от причин, связанных с наркотиками, в прошлом году выросла на 60%, до 7316 человек, по сравнению с 4569 умершими годом ранее — до пандемии. Такие сведения опубликовал Росстат, передает «МБХ медиа».

Как отметили эксперты, влияние пандемии на смертность шире, чем количество людей, умерших непосредственно от COVID-19. Перенесенный коронавирус, как предполагали специалисты, усиливал течение других (хронических) заболеваний, что отразилось в росте российской смертности от болезней системы кровообращения (на 11,6% в 2020 году), пневмонии (в 2,4 раза), болезней нервной (на 20,9%) и эндокринной системы (на 25%).

В 2016–2018 годах от наркотиков в России ежегодно умирали 4,4–4,8 тысячи человек, следует из данных ведомства.

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