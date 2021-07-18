Посольство США: У режима в Беларуси единственный выход — освободить всех политзаключенных 8 18.07.2021, 11:30

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Дипломаты выступили с жестким заявлением.

США осудили рейды белорусских властей против по меньшей мере 19 неправительственных организаций, говорится в сообщении пресс-службы посольства Соединенных Штатов в Беларуси в Facebook.

«Неустанная кампания режима Лукашенко по криминализации независимых мнений, правозащитников и гражданского общества является из ряда вон выходящим явлением в современной Европе и причиной международной изоляции Беларуси», — заявила посол США в Беларуси Джули Фишер.

В заявлении посольства говорится, что «единственный выход из политического кризиса в Беларуси – прекратить репрессии и освободить всех политзаключенных».

Напомним, последняя волна обысков и арестов затронула корпункт американской службы «Радио Свобода». Задержаны Инесса Студинская, Олег Груздилович, точной информации нет о Валентине Жданко и Алесе Дащинском.

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