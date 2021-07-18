Полезные сорняки: медики назвали пять лучших трав для здоровья 18.07.2021, 11:50

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В них содержится много антиоксидантов и других важных элементов.

Сорняки, от которых так рьяно пытаются избавиться огородники, могут оказаться полезными для здоровья травами. Зачастую в них содержится много антиоксидантов и других важных элементов, пишет u-news.com.ua.

Ромашка

У этого цветка полезны и корни, и стебли. Румынские ученые выяснили, что в них содержится много клетчатки, минералов и витаминов, а также кальций, железо, магний, калий и фолиевая кислота. Часто ромашку добавляют в чай, но также это растение подходит для смузи и салатов.

Портулак

Неожиданно это растение оказалось одним из лидеров по содержанию омега-3 жирных кислот, показало исследование. Это вещество также содержится в лососе и может помочь в борьбе с воспалениями, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими болезнями.

Марь

Кто-то говорит, что марь похожа на лебеду, кому-то она напоминает шпинат, но это растение, оказывается, очень полезно. Всего одна чашка мари может обеспечить организму десятикратную дневную норму витамина К и трехкратную – витамина А, утверждается в статье в научном журнале Biogeneric Science and Research. Также в мари содержится много витамина С, кальция и магния.

Подорожник

Эту траву можно найти даже в городе, а ее пищевая ценность такая же, как и у одуванчика. Подорожник богат железом и другими важными витаминами и минералами.

Крапива

Эта обжигающая, неприятная трава, способная оставить болезненную сыпь, на самом деле обладает полезными свойствами, например, может повысить уровень антиоксидантов в крови или уменьшить воспаления, утверждают исследователи Национальной медицинской библиотеки США. Так, в ней содержится большое количество растительного белка и много минералов: йод, магний, калий, фосфор, сера и диоксид кремния.

Чтобы получить всю пользу этой травы, необходимо отварить ее или приготовить на пару. Помимо этого, свои "колючие" свойства она теряет после сушки.

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