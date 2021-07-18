Банки Литвы будут тщательно проверять платежи, связанные с санкционными секторами Беларуси 18.07.2021, 11:53

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Финансовые учреждения страны смогут запрашивать дополнительные документы.

Банки Литвы отныне будут более тщательно проверять международные платежи, связанные с белорусскими секторами, попавшими под санкции Евросоюза, сообщает LRT.

Таким образом, реализуется принятое в июне решение ЕС о целевых санкциях в отношении Беларуси, сообщила Ассоциация банков Литвы.

Банковских клиентов предупреждают о том, что финансовые учреждения могут запрашивать дополнительные документы и объяснения при проведении платежей с компаниями, попавшими под ограничения, поэтому следует заранее приготовиться к процедурам, которые будут длиться дольше.

"Надеемся, что клиенты отнесутся с пониманием и будут общаться со своими поставщиками финансовых услуг, а также заранее будут оценивать свои обязательства и бизнес-планы, связанные с платежами белорусским компаниям", – отметила в пресс-релизе президент Ассоциации банков Литвы Эйвиле Чипкуте.

По информации ассоциации, кредитные учреждения для реализации секторных санкций должны будут расширить обычные процедуры проверки платежных операций, поэтому они займут больше времени.

Объявленные санкции охватывают основные белорусские секторы – телекоммуникаций, табачный, производства удобрений, нефтяной, двойного назначения, а также услуги, связанные с этими секторами (техническая помощь, посредничество, финансирование или финансовая помощь, страхование).

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