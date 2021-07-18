Беларусь закрывает свое посольство в Эквадоре и отделение в Хабаровске 5 18.07.2021, 12:13

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Дипломатов отзовут до 1 сентября и 1 октября.

Беларусь закрывает свое посольство в Эквадоре и отделение посольства в Хабаровске, а также открывает отделение во Владивостоке. Соответствующее постановление правительства опубликовано на pravo.by.

До 1 сентября этого года должны закрыть отделение в Хабаровске, до 1 октября — посольство в Эквадоре.

Напомним, минувшей весной Лукашенко на совещании по оптимизации сети загранучреждений заявил, что Минск не видит перспектив белорусского дипломатического присутствия в ряде стран. После министр иностранных дел Владимир Макей сообщил, что Беларусь планируют закрыть посольства Беларуси в нескольких странах мира.

В конце мая было решено закрыть посольство Беларуси в Канаде — оно прекратит работу с 1 сентября.

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