Ученые: Колебания орбиты Луны изменят Землю уже через 10 лет 1 18.07.2021, 12:41

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Что произойдет?

В результате того, что климат стремительно меняется, уже сейчас ураганы стали не только более мощными, но еще и частыми. Также фиксируются и другие погодные явления, которые заметно усилились в последнее время. Но уже буквально через десять лет появится еще одна угроза, которую нельзя оставлять без внимания.

Об этом сообщает Live Science (перевод — planetanovosti.com).

Наводнения, из-за которых происходит повышение уровня воды практически на 60 см, получили название nuisance floods. В результате таких наводнений под водой оказываются улицы, а люди запираются в своих домах и пытаются спастись от попадания влаги внутрь жилищ.

Последнее исследование специалистов НАСА показало, что такие наводнения станут вполне привычным событием уже через десять лет. При этом увеличится их длительность практически на всем побережье США. Ежегодно количество потопов будет только увеличиваться. За месяц в некоторых регионах в 2030-х годах может происходить минимум по десять затоплений.

Исследователи предупредили, что это станет причиной того, что местным жителям придется изменить свою жизнь. Все время будут находиться под водой переходы и подземные стоянки, канализационные стоки не смогут полноценно очищаться, закроется часть предприятий и прочее.

Эксперты называют сразу несколько причин подобных изменений. Первой считается повышение уровня моря, потепление и слишком быстрое таяние ледников. Также повлияет на увеличение количества наводнений орбита Луны. Каждый год наш спутник имеет разную силу притяжения. Луна «колеблется» на орбите и постоянно незначительно меняет свое положение относительно нашей планеты. В одно время она сдерживает приливы, а в другое начинает их усиливать. На данный момент мы находимся в цикле, который усиливает приливы. Его пик наступит примерно в 2030-х годах.

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