Россия решила продлить использование своих военных баз в Беларуси 18.07.2021, 13:20

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Мишустин поручил МИД и Минобороны РФ провести переговоры.

Премьер министр России Михаил Мишустин поручил Минобороны совместно с МИДом провести переговоры с Минском относительно судьбы двух военных объектов на территории Беларуси, передает telegraf.by.

Напомним, что в нашей стране с 1995 года размещены два российских объекта военного назначения. 43-й узел связи Военно-морского флота России «Вилейка» и радиолокационная станция «Волга», работающая в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

Как ранее писало Министерство обороны Беларуси срок действия предыдущего соглашения должен закончится 7 июня 2021 года.

«Поручить Минобороны России провести совместно с МИДом России переговоры с белорусской стороной, и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанный протокол, разрешив вносить в предлагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера», — говорится в распоряжении Мишустина, которое касается продления действия межправительственного соглашения об Узле Барановичи СПРН

Создана РЛС «Волга» в 1980-х годах, и является элементом российской СПРН. «Волга» способна обнаруживать баллистические ракеты, космические объекты, идентифицировать их и отслеживать траекторию, рассчитывая точки старта и падения. Помимо территории Западной Европы, станция контролирует районы патрулирования подлодок НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море.

Узел связи «Вилейка» основан в 1964 году рядом с одноименным населенным пунктом. Он обеспечивает связь на сверхдлинных волнах Главного штаба ВМФ России с атомными подводными лодками, несущими боевое дежурство в районах Атлантического, Индийского и частично Тихого океанов. Также проводит радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу и работает в интересах других видов ВС России.

У России и Беларуси существует и совместная региональная система обороны.

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