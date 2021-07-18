Шкурин продолжает забивать за киевское «Динамо»: три гола в трех матчах 18.07.2021, 13:38

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В последний раз белорус поразил ворота клуба из топ-лиги.

Илья Шкурин продолжает забивать в каждом матче за киевское «Динамо»: 3 гола в 3 товарищеских матчах на сборах в Швейцарии – результат, который заставляет думать, что белорус начнет новый сезон в качестве основного форварда киевлян, пишет «Трибуна».

С момента подписания Шкурина, очень сильно изменилась и риторика болельщиков «Динамо»: от непонимания необходимости трансфера до оценок вроде «на голову сильнее Беседина».

Накануне Илья забил свой очередной гол, причем на этот раз пострадал весьма солидный соперник. «Ницца» в последние годы часто играет в еврокубках (в прошлом сезоне команда выступала в групповом этапе Лиги Европы) и навязывает борьбу топам чемпионата Франции (правда, в последнем сезоне красно-черные стали лишь девятыми).

Шкурин вышел в стартовом составе и на 37-й минуте после скидки от Александра Сироты открыл счет в матче.

Однако удержать победу динамовцам не удалось: во второй половине «Ницца» дважды поразила ворота соперника и вырвала победу.

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