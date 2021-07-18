The Washington Post: Четырехдневная рабочая неделя сделает людей более успешными 18.07.2021, 14:48

Сокращение рабочего графика важно для того, чтобы почувствовать себя человеком.

В 1880-х годах люди требовали восьмичасовой рабочий день в то время, когда средняя продолжительность рабочего дня была примерно 12 часов. Они достигли своей цели. Но более чем через сто лет люди все еще размышляют над тем, сколько должен длиться рабочий день и неделя.

Сегодня этот вопрос касается четырехдневной рабочей недели, которая прошла путь от идеи до прагматического рассмотрения со стороны политики, пишет The Washington Post (перевод — zn.ua).

Япония рекомендует четырехдневную рабочую неделю в своих руководящих принципах экономической политики. Исландия ввела пробную программу и эксперимент закончился успехом. Испания работает над собственным планом.

Тенденция к сокращению рабочей недели набирала силу еще до пандемии. Но на фоне ковидной офисной жизни этот вопрос как никогда стал актуальным. Компании осознали, что их поспешно принятая гибкая политика работы может помочь стимулировать и удержать работников, и сотрудники в свою очередь доказали, что могут приспособиться к радикальным изменениям в своей рабочей жизни.

Однако люди продолжают думать о работе в слишком узком смысле.

Даже когда компании, активисты и отдельные работники поддерживают идею сокращения рабочей недели, они смотрят на это по-старому.

«Мы обещаем, что всю свою работу сможем выполнить за четыре дня. На самом деле мы будем продуктивными. Посмотрите на Microsoft в Японии, компания увеличила производительность на 40 процентов. Никаких лишних встреч. Никаких перебоев в рабочей жизни. После трех дней выходных мы отдохнем, зарядимся энергией и будем лучше работать» - наиболее распространенные «аргументы».

Действительно ли меньше рабочих часов сделают людей лучшими работниками? Это не радикальные изменения. Это та же самая устарелая догма, «упакована в более сжатую коробку».

Когда мы сосредотачиваемся на том, как более короткая рабочая неделя сделает нас лучшими сотрудниками, мы будем рассматривать неправильный аргумент. Четырехдневная рабочая неделя заключается не только в том, чтобы стать более продуктивным - настоящая польза позволит почувствовать то, что означает «быть человеком».

Так почему бы не обсудить четырехдневную рабочую неделю с этого аспекта?

The Washington Post опросила подписчиков в Twitter, что они выберут: месяц отпуска или четырехдневную рабочую неделю. Почти 85 процентов выбрали сокращение рабочей недели.

Люди явно хотели получить дополнительный выходной день, возможность выполнять те надоедливые задачи, которые вытеснял широкий рабочий график.

Большинство опрошенных сказали, что четырехдневная рабочая неделя даст им больше времени на то, что делает их «самими собой». Некоторые хотели заниматься саморазвитием: игрой на инструменте или искусством. Другие сказали, что проведут день со своими друзьями и семьями - описывая это не как «уход за детьми», а как насыщенно, полезно и «качественно» проведенное время. Упоминались различные увлечения, посещение музеев, прогулки.

Такие виды деятельности вряд ли можно признать «экономически ценными». Но они, очевидно, имеют большое значение для самих людей. Это то, что делает человека целостной личностью. Но, не имея достаточно свободного времени, невозможно развить стороны, которые нужны человеку, чтобы действительно развиваться.

Многие страны на протяжении десятилетий следовали за экономической установкой, по которой рост или, по крайней мере, его потенциал, рассматривается как главный показатель успеха, а люди оцениваются главным образом по производительности труда.

Работа стала основной человеческой жизни, источником финансов и статуса. Люди гордятся своей способностью работать настойчиво и эффективно, даже несмотря на то, что прирост производительности всегда оставался нестабильным.

Но движение к четырехдневной рабочей неделе свидетельствует, что существуют и другие вещи, которые нужно ценить. Важной задачей является научиться защищать такие ценности на собственных условиях, с той же ясностью и упорством, с которым воспринимаются материальные и экономические достижения. В 21 веке пересмотр измерения человеческого благосостояния станет важной составляющей производительности на работе, резюмирует издание.

Ученые подвели итог экспериментов с четырехдневной рабочей неделей, который проводили в Исландии с 2015 по 2019 год. В исследовании приняли участие 2500 исландцев, что составляет примерно 1% от населения страны.

Работники, которые приняли участие в исследовании, работали по 35-36 часов в неделю. По данным Ассоциации за устойчивую демократию, состояние этих работников «улучшилось по ряду показателей». Так, они лучше справлялись со стрессом, были меньше подвержены выгоранию, укрепилось их здоровье.

В феврале стало известно, что Испания приняла экспериментальный план по переходу на четырехдневную рабочую неделю. В рамках пилотного проекта рабочую неделю сократят до 32 часов.

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