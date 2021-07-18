Ученые обнаружили гигантский объект на краю Солнечной системы 4 18.07.2021, 15:00

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Куда он направляется?

За пределами планеты Сатурн специалисты из Новой Зеландии заметили огромную комету. Она считается самой большой среди тех, которые на сегодняшний день известны науке. Данный объект назвали C/2014 UN271 Бернардинелли-Бернштейна, ведь именно эти ученые открыли мегакомету.

Об этом сообщает lco.global (перевод — planetanovosti.com).

Изначально специалисты заметили какую-то странную дымку, которая находилась практически на самом краю Солнечной системы. Чем ближе комета подлетала к Солнцу, тем больше она нагревалась. Эксперты отметили, что к Солнцу комета так и не приблизилась на минимальное расстояние. Пролетит она за пределами Сатурна. Ближе всего к Солнцу мегакомета окажется только в 2031 году зимой. Расстояние будет составлять примерно 11 астрономических единиц.

Раньше специалисты говорили о том, что комета может иметь просто невероятный диаметр. Примерно 100-200 километров. Такой диаметр практически в 10 раз больше, чем у стандартных комет. Во внутренней части Солнечной системы комета-гигант была приблизительно три миллиона лет назад. Она произошла из облака Орта. Специалисты предполагают, что в отдаленных уголках Солнечной системы могут существовать еще подобные кометы, которые остаются для астрономов пока что загадкой.

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