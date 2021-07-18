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Ученые обнаружили гигантский объект на краю Солнечной системы

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  • 18.07.2021, 15:00
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Ученые обнаружили гигантский объект на краю Солнечной системы

Куда он направляется?

За пределами планеты Сатурн специалисты из Новой Зеландии заметили огромную комету. Она считается самой большой среди тех, которые на сегодняшний день известны науке. Данный объект назвали C/2014 UN271 Бернардинелли-Бернштейна, ведь именно эти ученые открыли мегакомету.

Об этом сообщает lco.global (перевод — planetanovosti.com).

Изначально специалисты заметили какую-то странную дымку, которая находилась практически на самом краю Солнечной системы. Чем ближе комета подлетала к Солнцу, тем больше она нагревалась. Эксперты отметили, что к Солнцу комета так и не приблизилась на минимальное расстояние. Пролетит она за пределами Сатурна. Ближе всего к Солнцу мегакомета окажется только в 2031 году зимой. Расстояние будет составлять примерно 11 астрономических единиц.

Раньше специалисты говорили о том, что комета может иметь просто невероятный диаметр. Примерно 100-200 километров. Такой диаметр практически в 10 раз больше, чем у стандартных комет. Во внутренней части Солнечной системы комета-гигант была приблизительно три миллиона лет назад. Она произошла из облака Орта. Специалисты предполагают, что в отдаленных уголках Солнечной системы могут существовать еще подобные кометы, которые остаются для астрономов пока что загадкой.

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