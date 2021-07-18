Сергей Наумчик: Не понимаю позиции наших «правозащитников» 9 18.07.2021, 15:27

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Сергей Наумчик

Как можно при принятии решений опираться на информацию от структур антизаконного режима?

Один из депутатов независимости, журналист «Радыё Свабода» и политик Сергей Наумчик написал в «Фейсбуке» о странных принципах работы некоторых белорусских «правозащитников»:

— Не понимаю позиции наших правозащитников, когда они в решении о признании заключенного политическим опираются на информацию... силовых структур, прокуратуры, судов антизаконного режима.

Неужели не понятно, что арестованный КГБ Владимир Гундарь — арестован и осужден именно за свою политическую позицию?

Теперь его (дополнительно) будут судить по делу Автуховича, который также политзаключенным не признан.

Ну а если завтра власти арестованным правозащитникам пришьют «насильственные действия» — их тоже нельзя будет признавать политическими?

Эту проблему надо как-то решать — и не в пользу неизвестно кем установленных канонов, а в пользу людей, которые страдают за свою гражданскую, политическую позицию.

То, что пишет об условиях содержания Владимира в СИЗО КГБ и в Брестском СИЗО его дочь Инга Стромская — не просто пытки, а процесс сознательного убийства человека.

Это полностью попадает под определение преступлений против человечности. Те, кто убивает Гундаря (как и других белорусов), должны осознавать, что оправдания вроде «мы выполняли приказ» им не помогут — как не помогли нацистам после Нюрнберга.

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